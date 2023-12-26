الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية السعودية.. احتلت محرك البحث جوجل تزامنًا مع استقبال طلبات التقديم على برنامج التدريب المبتدىء بالتوظيف عقب الانتهاء من المرحلة الثانوية.

وأوضحت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، أن التقديم متاح لخريجي الثانوية داعية الطلاب والطالبات في التقديم على برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف حتى يوم 17 يناير 2024، وذلك عبر الرابط التالي.. http://Adi.edu.sa

برنامج التدريب بالأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن برنامج التدريب بالأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية

التدريب متاح للجنسين ويقدم طلب الالتحاق الكترونيًا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالأكاديمية، ويتم التواصل مع المتقدمين عند استكمال متطلبات القبول عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

التدريب يكون باللغة الإنجليزية.

مدة التدريب هي 27 شهرًا مقسمة الى ثلاثة فصول تدريبيه في العام الدراسي.

التدريب في الأكاديمية مبتدئ بالتوظيف للذكور والاناث، حيث يقوم المتدرب بتوقيع عقد العمل المبتداء بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات العسكرية ويتم الإلتحاق بالوظيفة في الشركة بعد انتهاء المتدرب من البرنامج التدريبي.

التدريب يكون بنظام اليوم الكامل ونقدم 30 ساعة تدريبية في الأسبوع بواقع 5 ايام أسبوعياً.

لا توفر حاليًا الاكاديمية سكن لطلابها، وأكدت الأكاديمية انه سوف يتوفر السكن لاحقاً خلال العام الدراسي القادم.

شروط القبول في الأكاديمية تشمل الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحامل للهوية الوطنية. ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة عند التقديم أن يكون المتقدم لائقا طبياً (يحدد بعد اجتياز الفحص الطبي) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (تخصص علمي) أن تكون نسبة الثانوية العامة 80% كحد أدنى ألا يكون المتقدم قد تم دعمه سابقا من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أو عبر برنامج دعم نمو توطين المنشآت (توطين) اجتياز المسح الأمني أن تكون نسبة درجة قياس 75% كحد أدنى ألا يتجاوز تاريخ اختبار قياس 5 سنوات.

يذكر أن تأسيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية جاء من منطلق رؤية الهيئة العامة للصناعات العسكرية في توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ليكون قطاع واعد ومستدام، حرصت الهيئة على تنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري في المجالات والتخصصات التقنية والعلمية المتخصصة والمرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، فأسست الأكاديمية والتي أعلنت عنها في عام 2022، والتي تهدف من خلالها المساهمة في تحقيق مستهدفات التوطين، وبما يلبي متطلبات خطة سلاسل الإمداد، لتحقيق أحد مخرجات استراتيجية القوى البشرية، وذلك وفق موقع الأكاديمية الإلكتروني.