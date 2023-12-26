الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل انشاء شركة الكرة بنادي الزمالك

شركة الكرة بالزمالك
شركة الكرة بالزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل انشاء شركة الكرة بنادي الزمالك بعد ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية تولي أكثر من شخصية زملكاوية مسؤولية رئاسة الشركة.

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وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" ملف شركة الكرة بنادي الزمالك تم طرحه داخل مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن المجلس يضع في الوقت الحالية الأولوية لملف القيد والصفقات الجديد والمدرب الجديد.

وأوضح أن ملف شركة الكرة لن يتم حسمه إلا في فبراير المقبل بعد الانتهاء من ملف القيد والصفقات الشتوية المنتظر إبرامها في يناير المقبل.

وقال:" شركة الكرة ستضم رجال أعمال زملكاوية  وأيمن ممدوح عباس هو الاقرب حتى الآن من لتولي إدارة الشركة"

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