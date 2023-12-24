الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قيادة أمريكية تعلن عن تجدد هجمات الحوثيين على سفتن الشحن بالبحر الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ، اليوم الأحد، عن إطلاق صاروخين بالستيين مضادين للسفن باتجاه خطوط شحن دولية في البحر الأحمر من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

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البيت الأبيض: نراقب عن كثب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

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وزيرا دفاع أمريكا وفرنسا يؤكدان أهمية معالجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

وقالت القيادة المركزية ، بحسب ما نقلته وكالة انباء اللشرق الأوسط ، إن المدمرة الأمريكية "لابون" أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وكانت متجهة نحو المدمرة، مشيرة إلي أن صاروخ سقط بالقرب من ناقلة نفط تحمل العلم النرويجي والآخر أصاب ناقلة تحمل العلم الهندي بدون وقوع إصابات .

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