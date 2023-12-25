شعبة الذهب: السعر وصل لأعلى نقطة له في تاريخ مصر.. مبالغ فيه

علق إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب فى اتحاد الصناعات، على أسباب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الارتفاعات الكبيرة للبورصات العالمية انعكست على مصر وما يحدث الآن من ارتفاعات فى أسعار الذهب سببه التسارع بشراء الذهب وتخزينه عند حدوث الأزمات، مما يؤدى للارتفاع بشكل أكبر وإحداث أزمة.

وأضاف إيهاب واصف، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي أم سي"، أن البعض يؤجل بيع ذهبه عندما يرى ارتفاعا فى أسعار فتحدث فجوة فى العرض والطلب وهو ايضًا سبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، مؤكدًا أن الذهب يتحرك محليا فقط فى الصعود، موجهًا نصيحة بعدم شراء الذهب وهو فى أعلى نقطة له.

وتابع: "الذهب وصل إلى أعلى نقطة له فى تاريخ مصر.. بـ 3200 جنيه وأتخيل أن السعر فى مصر مبالغ فيه عن الطبيعى".

وفي وقت سابق، علق عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال الفترة الجارية.

وقال المغربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن ما يشهده سوق الذهب خلال الفترة الحالية؛ يأتي نتيجة زيادة الطلب على المعروض في المحال، لافتًا إلى ارتباط حالة العرض والطلب على تذبذب الأسعار في الأسواق.

وعن أسعار الذهب اليوم، أشار عضو شعبة الذهب إلى أن سعر الجنيه الذهب الآن وصل إلى نحو 25 ألف جنيه، ومن المقرر أن تشهد الأسواق استقرارا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأسواق التي علقت تسعيرها للذهب بسبب عدم السيطرة على جنون المعدن الأصفر، وعدم تحديد سعر ثابت للبيع بسبب تضارب الأسعار.