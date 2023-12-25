محمد صلاح يشعل غضب العرب برسالة مُخجلة تشكك في وطنيته.. عار عليه بيخسر كل شيء

شن رواد السوشيال ميديا هجومًا عنيفًا على اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد نشره تغريده مثيرة للجدل أكد خلالها على ضرورة احتفاله بعيد الكريسماس لكونه مناسبة مهمة لتجمع العائلات معًا، ولكنه حرص على التنويه بأن الإحتفال هذا العام سيكون بقلوب مثقلة يملؤها الحزن بسبب الأحداث الراهنة وحرب الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة على يد الكيان الصهيوني.

محمد صلاح

محمد صلاح في ورطة بسبب تغريدة مثيرة للجدل عن الإحتفال بالكريسماس في ظل أحداث غزة

نشر محمد صلاح صورة لشجرة الكريسماس من داخل منزله، باللونين الأبيض والأسود، في إشارة منه لحالة الحزن التي تتملكه رغم احتفاله، كما استغل الأمر لتسليط الضوء على أهل غزة الذين يعانون من سوء الأوضاع حاليًا، ولكن كان لمتابعيه رأيًا آخر ، حيث سخروا مما يفعله واعتبروه استهانة بالحرب التي تشهدها غزة

محمد صلاح

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "إكس": "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، خاصة الموت والدمار في غزة".

محمد صلاح عن أعياد الكريسماس: نحتفل هذا العام بقلوب مثقلة للغاية

وأضاف صلاح: "نحتفل هذا العام بقلوب مثقلة للغاية، ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها، من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم، عيد ميلاد مجيد".

محمد صلاح عبر تويتر

العرب غاضبون من محمد صلاح: الحديد يذوب وانت ما تتوب حرام تُحسب علينا

سرعان ما انهالت التعليقات السلبية من متابعي محمد صلاح على تغريدته، منتقدين استهانته بالحرب والدمار الذي يعيشوه سكان غزة والشعب الفلسطيني بأكمله، فكانت أبرز التعليقات: “طب ما تنزل صور الأطفال بدل الشجرة .. الحديد يذوب ومحمد صلاح ما يتوب .. حرام انت تُحسب على العرب .. ربنا يعينك على المهلبية اللي في دماغك .. يا سيدي ارجع متتكلمش تاني ايه اللي بتقوله ده .. اللي بيخسر ناسه بيخسر كل شيء .. محدش بيكسب الصفين في قضية أصبحت واضحة للعالم كله يا محمد".

تعليقات الجمهور على منشور محمد صلاح عن الكريسماس وغزة

تعليقات الجمهور على منشور محمد صلاح عن الكريسماس وغزة

تعليقات الجمهور على منشور محمد صلاح عن الكريسماس وغزة

تعليقات الجمهور على منشور محمد صلاح عن الكريسماس وغزة

تعليقات الجمهور على منشور محمد صلاح عن الكريسماس وغزة

تعليقات الجمهور على منشور محمد صلاح عن الكريسماس وغزة

محمد صلاح يثير الجدل بزيارة مستشفى أطفال في انجلترا احتفالًا بالكريسماس

وكان اللاعب محمد صلاح قد تعرض الهجوم آخر لنفس السبب مؤخرًا، وذلك بعد زيارته مستشفى ألدر هاي المتخصص لعلاج الأطفال، في إنجلترا، يوم الثلاثاء الماضي، للإطمئنان عليهم وتقديم الهدايا لهم احتفالًا بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد، حيث ظهر في الصور المتداولة رفقة أصدقائه وهم يستمعون للأطفال ويمنحوهم الهدايا، ويلتقطون معهم عدًدًا من الصور التذكارية.

محمد صلاح من زيارة مستشفى ألدر هاي المتخصص لعلاج الأطفال

كيف دعم محمد صلاح غزة في حربها ضد اسرائيل؟

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد حرص على دعم غزة مطالبًا بضرورة إرسال المساعدات اللازمة لهم ووقف قتل الأطفال والأبرياء، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو باللغة الإنجليزية مدته 50 ثانية، نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

محمد صلاح

وأضاف صلاح في الفيديو: "ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة .. التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل. حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها. المذابح يجب أن تتوقف".

محمد صلاح يدعم عزة

وأضاف مو: "ما هو واضح الآن هو ضرورة السماح بوصول المساعدات نحو غزة فورا، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة .. المشاهد من المستشفى ليلة الأمس كانت مرعبة .. سكان غزة بحاجة للطعام والماء والمعدات الطبية بشكل طارئ".

محمد صلاح

محمد صلاح دفاعاً عن غزة: أناشد قادة العالم لمنع وقوع مذابح بحق الأبرياء

واختتم محمد صلاح رسالته قائلًا: "أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء .. يجب أن تنتصر الإنسانية".

محمد صلاح

محمد صلاح يعيش انتعاشة رياضية رفقة ليفربول

على صعيد آخر، يعيش اللاعب محمد صلاح انتعاشة رياضية رفقة ليفربول، إذ ساهم فى 24 هدفا هذا الموسم خلال 25 مباراة، بتسجيل 16 هدفا وصناعة 8 أخرى، وهو هداف الريدز في البريميرليج برصيد 12 هدف.