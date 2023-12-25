محمد صلاح يشعل غضب العرب برسالة مُخجلة تشكك في وطنيته.. عار عليه بيخسر كل شيء
شن رواد السوشيال ميديا هجومًا عنيفًا على اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد نشره تغريده مثيرة للجدل أكد خلالها على ضرورة احتفاله بعيد الكريسماس لكونه مناسبة مهمة لتجمع العائلات معًا، ولكنه حرص على التنويه بأن الإحتفال هذا العام سيكون بقلوب مثقلة يملؤها الحزن بسبب الأحداث الراهنة وحرب الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة على يد الكيان الصهيوني.
محمد صلاح في ورطة بسبب تغريدة مثيرة للجدل عن الإحتفال بالكريسماس في ظل أحداث غزة
نشر محمد صلاح صورة لشجرة الكريسماس من داخل منزله، باللونين الأبيض والأسود، في إشارة منه لحالة الحزن التي تتملكه رغم احتفاله، كما استغل الأمر لتسليط الضوء على أهل غزة الذين يعانون من سوء الأوضاع حاليًا، ولكن كان لمتابعيه رأيًا آخر ، حيث سخروا مما يفعله واعتبروه استهانة بالحرب التي تشهدها غزة
وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "إكس": "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، خاصة الموت والدمار في غزة".
محمد صلاح عن أعياد الكريسماس: نحتفل هذا العام بقلوب مثقلة للغاية
وأضاف صلاح: "نحتفل هذا العام بقلوب مثقلة للغاية، ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها، من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم، عيد ميلاد مجيد".
العرب غاضبون من محمد صلاح: الحديد يذوب وانت ما تتوب حرام تُحسب علينا
سرعان ما انهالت التعليقات السلبية من متابعي محمد صلاح على تغريدته، منتقدين استهانته بالحرب والدمار الذي يعيشوه سكان غزة والشعب الفلسطيني بأكمله، فكانت أبرز التعليقات: “طب ما تنزل صور الأطفال بدل الشجرة .. الحديد يذوب ومحمد صلاح ما يتوب .. حرام انت تُحسب على العرب .. ربنا يعينك على المهلبية اللي في دماغك .. يا سيدي ارجع متتكلمش تاني ايه اللي بتقوله ده .. اللي بيخسر ناسه بيخسر كل شيء .. محدش بيكسب الصفين في قضية أصبحت واضحة للعالم كله يا محمد".
محمد صلاح يثير الجدل بزيارة مستشفى أطفال في انجلترا احتفالًا بالكريسماس
وكان اللاعب محمد صلاح قد تعرض الهجوم آخر لنفس السبب مؤخرًا، وذلك بعد زيارته مستشفى ألدر هاي المتخصص لعلاج الأطفال، في إنجلترا، يوم الثلاثاء الماضي، للإطمئنان عليهم وتقديم الهدايا لهم احتفالًا بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد، حيث ظهر في الصور المتداولة رفقة أصدقائه وهم يستمعون للأطفال ويمنحوهم الهدايا، ويلتقطون معهم عدًدًا من الصور التذكارية.
كيف دعم محمد صلاح غزة في حربها ضد اسرائيل؟
جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد حرص على دعم غزة مطالبًا بضرورة إرسال المساعدات اللازمة لهم ووقف قتل الأطفال والأبرياء، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو باللغة الإنجليزية مدته 50 ثانية، نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وأضاف صلاح في الفيديو: "ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة .. التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل. حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها. المذابح يجب أن تتوقف".
وأضاف مو: "ما هو واضح الآن هو ضرورة السماح بوصول المساعدات نحو غزة فورا، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة .. المشاهد من المستشفى ليلة الأمس كانت مرعبة .. سكان غزة بحاجة للطعام والماء والمعدات الطبية بشكل طارئ".
محمد صلاح دفاعاً عن غزة: أناشد قادة العالم لمنع وقوع مذابح بحق الأبرياء
واختتم محمد صلاح رسالته قائلًا: "أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء .. يجب أن تنتصر الإنسانية".
محمد صلاح يعيش انتعاشة رياضية رفقة ليفربول
على صعيد آخر، يعيش اللاعب محمد صلاح انتعاشة رياضية رفقة ليفربول، إذ ساهم فى 24 هدفا هذا الموسم خلال 25 مباراة، بتسجيل 16 هدفا وصناعة 8 أخرى، وهو هداف الريدز في البريميرليج برصيد 12 هدف.
- محمد صلاح
- الكريسماس
- اللاعب محمد صلاح
- تغريدة محمد صلاح عن الكريسماس
- تغريدة محمد صلاح عن غزة
- رسالة محمد صلاح الميرة للجدل
- تغريدة محمد صلاح
- إكس محمد صلاح
- ازمات محمد صلاح
- اخبار محمد صلاح
- سبب هجوم العرب على محمد صلاح
- احتفال محمد صلاح بالكريسماس
- زيارة محمج صلاح لمستشفى أطفال احتفالا بالكريسماس
- انستجرام محمد صلاح
- ليفربول
- غزة
- الكيان الصهيوني
- منتخب مصر
- الدورى الانجليزى
- فلسطين
- إسرائيل
- مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي
- أخبار ليفربول
- عيد الميلاد
- اهداف محمد صلاح
- محمد صلاح ليفربول
- رب فلسطين
- دعم فلسطين
- محمد صلاح في ورطة
- تغريدة
- أحداث غزة
- أعياد الكريسماس
- مستشفى ألدر هاي المتخصص لعلاج الأطفال
- انجلترا
- كيف دعم محمد صلاح غزة
- كيف دعم محمد صلاح غزة في حربها ضد اسرائيل
- إنستجرام
- محمد صلاح يعيش انتعاشة رياضية رفقة ليفربول
- محمد صلاح يعيش انتعاشة رياضية
- مو صلاح
- أخبار الرياضة
- فضايح المشاهير
- ازمات المشاهير
- اخبار مو صلاح
- محمد صلاح بقرون
- تعليقات الجمهور عل تغريدة محمد صلاح عن الكريسماس وغزة