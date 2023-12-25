البنك الأهلي يهزم بلدية المحلة بثنائية نظيفة في دوري نايل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الاهلي فوزا هاما علي نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الفلاحين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وجاءت ثنائية البنك الأهلي عن طريق أحمد مدبولى من ركلة جزاء و ساديو سامبوري في الدقيقتين 68 ، 84 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.



وبهذة النتيجة يرفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة السادسة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما يتوقف فريق بلدية المحلة عند المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.