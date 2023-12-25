الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

البنك الأهلي يهزم بلدية المحلة بثنائية نظيفة في دوري نايل

البنك الأهلي وبلدية
البنك الأهلي وبلدية المحلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الاهلي فوزا هاما علي نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الفلاحين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. 

إقرأ أيضًا..

txt

الجونة يتغلب على البنك الأهلي بثلاثية في الدوري الممتاز

txt

"السعودية المصرية" توقع عقد قرض مع "البنك الأهلي" لتمويل "بلوفير"

وجاءت ثنائية البنك الأهلي عن طريق أحمد مدبولى من ركلة جزاء و ساديو سامبوري في الدقيقتين 68 ، 84 من عمر الشوط الثاني من اللقاء. 
 

وبهذة النتيجة يرفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة السادسة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما يتوقف فريق بلدية المحلة عند المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

مواد متعلقة

مدرب الإسماعيلي يكشف سر الفوز على البنك الأهلي بالدوري

عًمر الساعي: جماهير الاسماعيلي سر فوزنا على البنك الأهلي

الإسماعيلي يعود لطريق الإنتصارات ويسقط البنك الأهلي بثنائية

زمالك 2007 يهزم البنك الأهلي بثلاثية في بطولة الجمهورية

قائمة البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي فى الدورى

الجريدة الورقية