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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الجونة يتغلب على البنك الأهلي بثلاثية في الدوري الممتاز

الجونة والبنك الأهلي
الجونة والبنك الأهلي

 تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الهزيمة على يد الجونة بنتيجة 3 ـ 2 بافتتاح مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها استاد المقاولون العرب.

شهدت الدقيقة 46 الهدف الأول عن طريق حسام إيفونا لاعب الجونة،وفي الدقيقة 47 أهدر الجونة فرصة الهدف الثاني بعدما انفرد صريح.

ولم يتأخر فريق البنك الأهلي في تسجيل هدف التعادل ففي الدقيقة 52 أحرز جريندو هدف التعادل بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 58 أحرز كريم بامبو الهدف الثاني للبنك الأهلي بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 62 أحرز حسام إيفونا الهدف الثاني للجونة لتعود المباراة لنقطة التعادل من جديد.

وجاءت الدقيقة 64 لتشهد احراز الهدف الثالث للجونة بتسديدة صاروخية تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 72 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للبنك الأهلي أهدرها كريم بامبو بغرابة شديدة لينتهى اللقاء بنتيجة 3 ـ 2 لصالح الجونة ليقتنص فوزا مثيرا و3 نقاط غالية بمسابقة الدوري الممتاز.

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