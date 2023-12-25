السر وراء ارتفاع سعر الذهب.. رئيس الشعبة يفجر مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر بسوق الصاغة ارتفاعا كبيرا خلال الاَونة الأخيرة، وتصدر المعدن الأصفر مؤشرات البحث الساعات القليلة الماضية، لذا يبحث البعض عن أسعار الذهب بشكل مستمر.

من جانبه كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع سعر الذهب بهذا الشكل الجنوني، لافتا إلى أن حرب غزة والبنك الفيدرالي الأمريكي من خلال تثبيته للفائدة، ساهم بشكل كبير في رفع أسعار الذهب عالميًا.

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، أن الكثير من المستثمرين توجهوا للاستثمار في الذهب بسبب عدم استقرار الاقتصاد العالمي.

وأشار رئيس شعبة الذهب والمجوهرات إلى أن الذهب قد يسجل أرقاما قياسية كبيرة بحلول عام 2024، مؤكدًا أن القوة الشرائية التي حدثت في الأونة الأخيرة السبب في الارتفاع المبالغ فيه.