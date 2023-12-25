الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أطنان مهولة سنويًا.. حصيلة مصر من الثروة السمكية تزداد بالآلاف (فيديو)

صيادون يخرجون الأسماك
صيادون يخرجون الأسماك من إحدى البحيرات

كشف الدكتور صلاح مصيلحي رئس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم جاء للمتابعة وتنفيذ تعليمات التطوير في بحيرات المنزلة والبردويل والبرلس وديروط والسد العالي وغيرها من البحيرات، لافتًا أن مصر تصدر 29 ألف طن سنويا من الأسماك معظمها من البحيرات الطبيعية.


وأضاف، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد، أن الفترة الماضية كان هناك بعض التجاوزات على البحيرات، حيث تم رصد أكثر من 5 آلاف حلة تجاوز على بحيرة المنزلة وديروط وإدكو، موضحا أنه تم التنسيق مع هيئة المسطحات المائية لمنع التجاوزات.

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الثروة السمكية: إنتاج مصر يفوق الـ 2 مليون طن سنويًا

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وأشار إلى أن هناك تطوير كبير بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أن بحيرة المنزلة كانت تنتج 45 ألف طن في العام الماضي، والعام الحالي أصبحت تنتج 85 ألف طن، بينما بحيرة البرلس كانت تنتج 50 ألف طن من الأسماك سنويا خلال العام الماضي، وارتفع انتاجها هذا العام ووصل إلى 105 ألف طن.


ولفت إلى أن هناك بحيرات قائمة على البحيرات العذبة والمالحة، ويتم انتاج أنواع عديدة من الأسماك منها البلطي والطوبار والبوري والدنيس والجمبري وغيرها، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع في معدلات تصدير.


وتابع: “تنتج أكثر من 2 مليون طن سنويًا من الأسماك، وانتهينا من 80% من أعمال تكريك بحيرة المنزلة، ونعمل باستمرار للانتهاء من أعمال التكريك بالبحيرات، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التكريك في 2024”.

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