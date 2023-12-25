الهضيبي: الثروة السمكية لها أهمية كبرى ولابد من حل مشكلاته

أكد النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بان قطاع الثروة السمكيه له اهميه كبري واكتسب اهميته نظرا للازمات الدواجن والثروه الحيوانيه ، ولاينكر احد الجهود التي قامت بها الدولة وبذلت مصر جهد كبير لتكون الاولي افريقياً.

وتابع الهضيبي في كلمته في الجلسه العامه اليوم، أن قطاع الاستزراع السمكي يواجه مشكلتين عدم وجود مزارع نموذجية التطهير والتهوية نفوق الاسماك غير النموذجيه غلو الاعلاف التي تمثل 80% من التكلفه ولابد من حل هاتين المشكلتين.

وتسأل الهضيبي، عن الزريعه التي كانت تلقي في الرياح في الصيف والشتاء ومصيرها.

وقدم الهضيبي التهنئة للرئيس السيسي علي فوزه بولاية رئاسية جديدة.