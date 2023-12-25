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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

الهضيبي: الثروة السمكية لها أهمية كبرى ولابد من حل مشكلاته

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

أكد النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بان قطاع الثروة السمكيه له اهميه كبري واكتسب اهميته نظرا للازمات الدواجن والثروه الحيوانيه ، ولاينكر احد الجهود التي قامت بها الدولة وبذلت مصر جهد كبير لتكون الاولي افريقياً.

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الشيوخ يفتتح جلسته العامة بمناقشة ملف الثروة السمكية

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رئيس زراعة الشيوخ: مواردنا المائية تؤهلنا لزيادة حجم الاستثمار في إنتاج الأسماك

وتابع الهضيبي في كلمته في الجلسه العامه اليوم، أن قطاع الاستزراع السمكي يواجه مشكلتين عدم وجود مزارع نموذجية التطهير والتهوية نفوق الاسماك غير النموذجيه غلو الاعلاف التي تمثل 80% من التكلفه ولابد من حل هاتين المشكلتين.

وتسأل الهضيبي، عن الزريعه التي كانت تلقي في الرياح في الصيف والشتاء ومصيرها.

وقدم الهضيبي التهنئة للرئيس السيسي علي فوزه بولاية رئاسية جديدة.

 

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