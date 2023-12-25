تفاصيل الاجتماع الفنى للبطولة العربية لمنتخبات كرة السلة رجال بالقاهرة

عقد منذ قليل الاجتماع الفنى للبطولة العربية لمنتخبات كرة السلة، والتى تنطلق غداً وتستمر حتى 3 يناير المقبل بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 9 منتخبات.



وشهد الاجتماع الفنى حضور كل من وائل لطفي مدير عام الاتحاد العربي،و عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، ومحمد فتحي مدير البطولة بالإضافة إلى حسن يوسف عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي و ايمن على رئيس بعثة منتخب مصر بالبطولة .

تم خلال الاجتماع الاعلان رسميًا عن قوائم المنتخبات المشاركة والتاكيد علي عدم اجراء اي تعديلات علي اسماء اللاعبين بعد الاجتماع الفني ، كما شهد الاجتماع

حضور مندوبي المنتخبات واستعراض الوان التيشيرتات لكل منتخب من المشاركين في البطولة.

من جانبه أكد عبد الله شلبي الامين العام للاتحاد العربي ان هناك اهتمام كبير من المنتخبات المشاركة بالبطولة ،حيث حرص عدد كبير منهم على خوض معسكرات خارجية واعداد قوي نظرًا لقوة واهمية البطولة العربية .

وأضاف شلبى ان الجميع يبذل قصارى جهده حتى تخرج البطولة فى أفضل صورة ، مضيفا ان هناك 4 منتخبات اقامت معسكرات خارجية استعدادا للمنافسات ،مضيفا ان المنتخب المصرى حرص على خوض وديتين أمام منتخبات كلا من ليبيا والإمارات وحقق الفوز فى المباراتين

وكشف آمين عام الاتحاد العربى ان جميع المنتخبات المشاركة فى البطولة وصلت الى القاهرة، عدا المنتخب الموريتاني المقرر أن يصل غدا حيث يقيم معسكر إعداد فى تركيا.