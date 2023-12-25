الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

محال الذهب تتوقف عن التسعير والجنون يتحكم في البيع والشراء.. فيديو

سيدتان تشتريان مصوغات
سيدتان تشتريان مصوغات

علق عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال الفترة الجارية.

وقال المغربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن ما يشهده سوق الذهب خلال الفترة الحالية؛ يأتي نتيجة زيادة الطلب على المعروض في المحال، لافتًا إلى ارتباط حالة العرض والطلب على تذبذب الأسعار في الأسواق.

txt

منصات تعلّق تسعير الذهب نتيجة التلاعب استغلالًا لعطلات أعياد الميلاد

txt

ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني اليوم بمحال الصاغة

وعن أسعار الذهب اليوم، أشار عضو شعبة الذهب إلى أن سعر الجنيه الذهب الآن وصل إلى نحو 25 ألف جنيه، ومن المقرر أن تشهد الأسواق استقرارا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأسواق التي علقت تسعيرها للذهب بسبب عدم السيطرة على جنون المعدن الأصفر، وعدم تحديد سعر ثابت للبيع بسبب تضارب الأسعار.

 

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، ارتفاعًا بشكل جنوني عن سعره، حيث سجل سعر الذهب عيار 21، 2080 جنيهًا للبيع، وسجلت الأوقية الذهبية عالميًا 2054 دولارًا.

سعر الذهب اليوم الإثنين: 

عيار 24

3520 جنيهًا للبيع، 3485.75 جنيه للشراء.

عيار 22

زاد سعر الذهب عيار 22  في محلات الصاغة ليسجل، 3226.75 جنيه للبيع، 3195.25 جنيه للشراء.

عيار 21

3080 جنيهًا للبيع، 3050 جنيهًا للشراء.

عيار 18

2640 جنيهًا للبيع، 2614.25 جنيه للشراء.

عيار 14

2053.25 جنيه للبيع، 2033.25 جنيه للشراء.

عيار 12

1760 جنيهًا للبيع، 1742.75 جنيه للشراء.

عيار 9

1320 جنيهًا للبيع، 1307.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

24640 جنيهًا للبيع، 24400 جنيه للشراء، ويبلغ وزنه ثمانية جرامات من عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر.

مواد متعلقة

شعبة الذهب تكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار.. أمر غير منطقي (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني في ختام تعاملات اليوم الأحد 24 ديسمبر

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

170 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

ارتفاع سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد.. رايح لحد فين

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب في السعودية
الجريدة الورقية