محال الذهب تتوقف عن التسعير والجنون يتحكم في البيع والشراء.. فيديو

علق عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال الفترة الجارية.

وقال المغربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن ما يشهده سوق الذهب خلال الفترة الحالية؛ يأتي نتيجة زيادة الطلب على المعروض في المحال، لافتًا إلى ارتباط حالة العرض والطلب على تذبذب الأسعار في الأسواق.

وعن أسعار الذهب اليوم، أشار عضو شعبة الذهب إلى أن سعر الجنيه الذهب الآن وصل إلى نحو 25 ألف جنيه، ومن المقرر أن تشهد الأسواق استقرارا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأسواق التي علقت تسعيرها للذهب بسبب عدم السيطرة على جنون المعدن الأصفر، وعدم تحديد سعر ثابت للبيع بسبب تضارب الأسعار.

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، ارتفاعًا بشكل جنوني عن سعره، حيث سجل سعر الذهب عيار 21، 2080 جنيهًا للبيع، وسجلت الأوقية الذهبية عالميًا 2054 دولارًا.

سعر الذهب اليوم الإثنين:

عيار 24

3520 جنيهًا للبيع، 3485.75 جنيه للشراء.

عيار 22

زاد سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة ليسجل، 3226.75 جنيه للبيع، 3195.25 جنيه للشراء.

عيار 21

3080 جنيهًا للبيع، 3050 جنيهًا للشراء.

عيار 18

2640 جنيهًا للبيع، 2614.25 جنيه للشراء.

عيار 14

2053.25 جنيه للبيع، 2033.25 جنيه للشراء.

عيار 12

1760 جنيهًا للبيع، 1742.75 جنيه للشراء.

عيار 9

1320 جنيهًا للبيع، 1307.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

24640 جنيهًا للبيع، 24400 جنيه للشراء، ويبلغ وزنه ثمانية جرامات من عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر.