ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني اليوم بمحال الصاغة

شهدت أسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الإثنين، ارتفاعا بشكل جنوني عن سعره حيث سجل سعر الذهب عيار 21 2080 جنيها للبيع، وسجلت الأوقية الذهبية عالميا 2054 دولارا.

سعر الذهب اليوم الإثنين

عيار 24

3520 جنيها للبيع، 3485.75 جنيه للشراء.

عيار 22

زاد سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة ليسجل، 3226.75 جنيه للبيع، 3195.25 جنيه للشراء.

عيار 21

3080 جنيها للبيع، 3050 جنيها للشراء.

عيار 18

2640 جنيها للبيع، 2614.25 جنيه للشراء.

عيار 14

2053.25 جنيه للبيع، 2033.25 جنيه للشراء.

عيار 12

1760 جنيها للبيع، 1742.75جنيه للشراء.

عيار 9

1320جنيها للبيع، 1307.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

24640 جنيها للبيع، 24400 جنيه للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.