الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ماذا دار في المكالمة بين مورينيو وفورموسينيو مدرب فيوتشر؟.. فيديو

مدرب فيوتشر
مدرب فيوتشر

كشف المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، مدرب "مودرن فيوتشر"، عن ما دار في المكالمة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

مكالمة مدرب فيوتشر ومورينيو

وأوضح أن مكالمته دائمًا مع مورينيو عن المباريات، كما أنه وجه له التهنئة على فوز اليوم والوصول لنهائي كأس بطولة السوبر المصري، مؤكدًا أنه ومورينيو أصدقاء، مشددًا على أنه بعد الوصول سيتحدث مع مورينيو للحديث عن المباراة المقبلة.

فاجئ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ، مواطنه ريكاردو فورموسينيو، بمكالمة هاتفية على الهواء أثناء حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فيوتشر وبيراميدز في كأس السوبر المصري.

وأثناء حديث مدرب فيوتشر عن فوز فريقه على بيراميدز، قام بالرد على مكالمة هاتفية واردة من مواطنه المدرب المخضرم جوزيه مورينيو في لقطة فريدة من نوعها وتندرج ضمن غرائب وطرائف الكرة المصرية.

فاز فريق فيوتشر على بيراميدز بركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة 14 /13 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر المصري الذي تستضيف دولة الإمارات فعالياته.
 وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقين إلى ركلات المعاناة الترجيحية لحسم المتأهل إلى نهائي السوبر.

وينتظر فيوتشر الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نهائي السوبر المصري.

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