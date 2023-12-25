افتتاح بنك الدم التجميعي والمعامل بمستشفى أبوكبير المركزي

أفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الاثنين، بنك الدم التجميعي وقسم المعامل بمستشفي أبوكبير المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت ٨.٥ مليون جنيه.

أكد غراب، أن المحافظة تحرص على توفير سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة والإرتقاء بها، لتقديم خدمات علاجية ملائمة، وتذليل العقبات أمام القطاع الصحى وفقا للإمكانات المتاحة، موجها بضرورة تضافر الجهود بين المجتمع المدني والجهات والمؤسسات، لتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطنين.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن بنك الدم التجميعي بمستشفى أبوكبير تم إنشاؤه وتجهيزه بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٥ مليون جنيه، ويشمل بنك الدم "عدد ٢ جهاز سنترفيوج قرب الدم، و ٢ ثلاجة حفظ قرب الدم، و ٤ كراسي تبرع، و ٣ جهاز ميكسر قرب الدم، وجهاز حفظ الصفائح الدموية، وفريزر حفظ بلازما، وجهاز لحام قرب الدم".

وأضاف بأن قسم المعامل، تم تطويره ورفع كفاءته وتجهيزه بتكلفة تقديرية بلغت ٤ مليون جنيه، منهم مليون جنيه للأعمال الإنشائية، وتجهيزات طبية بتكلفة تقديرية ٣ مليون جنيه، دعم من وزارة الصحة والسكان.

ولفت إلى أن المعامل تضم معمل طوارئ، ومعمل كيمياء، ومعمل مايكروبيولجي، ومعمل لأمراض الدم، ويشمل القسم "عدد ٢ جهاز كيمياء اتوماتيك لتحاليل كيمياء الدم بدقة عالية، وجهاز صورة دم كاملة، وجهاز مينى فيداس لتحليل الهرمونات منها تحاليل الغدة الدرقية والجار الدرقية وتحاليل ألفا فيتو بروتين وانزيمات القلب، وجهاز مزارع الدم اتوماتيك، و ٢ جهاز تحليل غازات الدم".

وذكر وكيل الوزارة بأنه تم توفير القوي البشرية اللازمة من الأطباء وهيئة التمريض لبنك الدم التجميعي وقسم المعامل، وتدريبهم علي التعامل مع الأجهزة الطبية، وذلك لخدمة أهالي مركز ومدينة أبوكبير.