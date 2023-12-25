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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شريف منير يروج لأحدث أعماله الفنية "ليه تعيشها لوحدك".. شاهد

فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك

روج الفنان شريف منير لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "ليه تعيشها لوحدك" وذلك من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك

وشارك شريف منير بوستر للكلب الذي ظهر معه ضمن أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" وعلقت عليه قائلة "آخر حد ممكن تفتكره يدخل حياتك.. يطلع أعز اصحابك، مين متحمس يشوفني أنا وليلو في فيلم ليه تعيشها لوحدك؟، معادنا 3 يناير بجميع دور العرض، و 18 يناير بدور الخليج، نشوفكوا في السينمات".

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك

يذكر أن فيلم ليه تعيشها لوحدك يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم خالد الصاوي وسلمى أبو ضيف وأمينة خليل وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج حسام الجوهري.

فيلم ليه تعيشها لوحدك
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