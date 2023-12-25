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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ساقية الصاوي تستقبل أسرة مسرحية "مشكل بالشطة".. اليوم

مسرحية مشكل بالشطة
مسرحية مشكل بالشطة

تستعد أسرة مسرحية "مشكل بالشطة" التى تقدمها فرقة "يلا مسرح" لتقيم العرض المسحي فى ساقية عبدالمنعم الصاوي وذلك في تمام الساعة السابعة ونصف مساء اليوم الموافق 25 ديسمبر.

 

تذاكر مسرحية "مشكل بالشطة"

ومن المفترض ان تقام مسرحية "مشكل بالشطة" بقاعة الحكمة، تأليف وإخراج : أبى رجائي، مخرج منفذ : نور هاني، مدير عام فرقة يلا مسرح : سمية عادل، وسعر التذكرة 80 جنيهًا.

العرض المسرحي "مشكل بالشطة"

أنشطة ساقية عبدالمنعم الصاوي
أنشأ الساقية محمد الصاوي، نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي، في عام 2005، واستقى الاسم من خماسية الساقية، التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة.

وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء آخرين، بدأ المركز  بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارًا بين الناس.

مسرحية مشكل بالشطة
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