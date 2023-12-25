النائب عبدالباسط الشرقاوي يناشد نائب محافظ البحيرة بإزالة التعديات من أمام مقر حزب الوفد

قدّم النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالبحيرة، شكوى إلى نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع، بشأن التعديات أمام مقر حزب الوفد.

وأكد الشرقاوي أن التعديات الموجودة أمام مقر حزب الوفد بالبحيرة تعيق حركة دخول وخروج الأعضاء وتؤثر بالسلب على أعمالهم ومهامهم الحزبية .

وقال النائب عبدالباسط الشرقاوي، إن اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، وعد أكثر من مرة بإزالة التعديات من أمام مقر حزب الوفد، لكن جميعها وعود بالية لم تنفذ.

وتابع "التعديات من قبل الباعة أغلقت مدخل مقر الحزب، ونعاني مشكلة كبيرة منذ فترة، بالرغم من وعود المسئولين بإبعاد الباعة لكن دون جدوى، وهذه التعديات أيضا تغطي على لافتة الحزب، الأمر الذي يؤثر علينا بشكل كبير".