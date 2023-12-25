الإثنين 25 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية: يجب تنفيذ بنود مجلس الأمن لتيسير دخول المساعدات إلى غزة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الايراني

ناقش وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الإيراني الدكتور حسين أمير عبداللهيان، الوضع في قطاع غزة، ولمتابعة النقاش حول القضايا الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني لنظيره المصري سامح شكري.

وتبادل الوزيران الرؤى والتقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة، وكذلك مسارات التحرك على الصعيد الدولي؛ من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون. 

وأحاط وزير الخارجية، نظيره الإيراني بنتائج الاتصالات التي تضطلع بها مصر على مسار حتمية تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد شكري على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ الأخير بشأن إنشاء آلية أممية لتيسير دخول ومراقبة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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