اجواش يوضح حقيقة خلاف فيريرا وأسامة نبيه

كشف مدرب الزمالك السابق البرتغالي روي اجواش حقيقة الخلاف بين مواطنه جيسوالدو فيريرا والمدرب المساعد أسامة نبيه، وذلك عقب مواجهة أسوان في الدوري المصري الموسم الماضي.

وأكد اجواش على وجود خلاف بين فيريرا وأسامة نبيه، وذلك عقب مباراة أسوان في الدور الأول من الدوري المصري الموسم الماضي.

تصريحات اجواش

تحدث روي اجواش، في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "تواجدنا في اجتماع مع مجلس إدارة النادي، وأخبرونا بأن هناك مشكلة مالية كبيرة، كما أنهم لن يستطيعوا دفع رواتب الجهاز الفني".

وتابع: "لكننا فوجئنا بدفع جزء من الديون لدى النادي، ونتمنى أن تنتهي تلك المشكلة قبل شهر إبريل المُقبل".

وأكمل: "لم تكن هناك مشاكل مع المساعدين المصريين، لكنني سمعت أن رئيس نادي الزمالك السابق كان يتحدث عن هذا الأمر".

بينما كشف الحقيقة وراء تركهم للنادي، حيث قال: "لم تكن هناك أية مشكلة مع مساعدي المدرب المصريين، المشكلة الوحيدة بين فيريرا وأسامة نبيه كانت في أسوان على ما أعتقد، لأن الأخير تحدث كمدير فني في الاستراحة، وكان هذا تصرف غير لائق".

وكان فيريرا قد رحل عن نادي الزمالك بعدم نجح في قيادة الفارس الأبيض للتتويج ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر خلال الموسم قبل الماضي.