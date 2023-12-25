قيادات جامعة كفر الشيخ تفتتح معرض الفنون التشكيلية للطلاب

افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، معرض الفنون التشكيلية والمعرض الفني لمركز الفنون، ومعرضاً فنياً لذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، والذي تم تنظيمه بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشه نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و تم تنظيم المعرض بإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ إيهاب جاد مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

كما تفقد الحضور، المعرض الفني لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، والذي ضم منتجات من لوحات فنية ومشغولات يدوية.