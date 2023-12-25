أفكار متنوعة لطلاب المعهد الفنى الصحى بقنا لتنفيذ مشاريع الإلكترونيات

قام طلاب الفرقة الأولي بالمعهد الفني الصحي - شعبة صيانة الأجهزة - بتسليم ومناقشة مشاريع تطبيقية لمادة الالكترونيات توضح مدى ابتكارهم وفهمهم للمادة العلمية، وذلك برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور عيسى حجازى عميد المعهد الفنى الصحى بقنا وإشراف الدكتور منتصر عبدالستار محمد رئيس قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بقنا والمهندس مصطفى محمود حفنى المعيد بالقسم.

وتنوعت أفكار المشاريع، حيث كان أحدها عبارة عن تطبيق يوضح مدى امتلاء خزان بسائل عن طريق لمبات مضيئة مختلفة الألوان، حيث أن كل لون عبارة عن مستوي معين من الخزان، ومشروع آخر عبارة عن تطبيق لمنظومة السكك الحديدية، ومشروع عن كيفية التحكم في اتجاه دوران الموتور عن طريق H-bridge ، واخر هذه المشاريع كان دائرة لتحويل التيار المتردد إلي تيار مستمر واستخدامه في التطبيقات المختلفة.

وكانت المشاريع متنوعة من حيث تطبيقات لانذار الحريق ولمبات سلم وحجر نرد الكترونى.

وقد أبدى جميع الطلاب مدى فهمهم وقدرتهم علي العرض السليم الوافى للمشروع والاجابة علي جميع الأسئلة التي وجهت لهم وسعادتهم بتطبيق الجزء العملي.