غنية بالحديد والألياف| حضري لازانيا بالسبانخ لحمايتك من السرطان

لازانيا بالسبانخ من الوصفات الشهية التي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك، فتحتوي على نسبة عالية من الحديد والألياف التي تعزز المناعة وتحميك من السرطان، وفيما يلي نقدم طريقة تحضيرها بالخطوات.

لازانيا السبانخ

طريقة عمل لازانيا السبانخ

المقادير

- عجينة اللازانيا : عبوة

- سبانخ : 2 كوب (طازج)

- جبن الريكوتا : كوب

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- صلصة طماطم : 2 كوب

- زيت زيتون : ملعقة كبيرة

- ثوم : فصان (مهروس)

- بصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- خضار مشكلة : 3 اكواب (مجمدة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

قلبي الخضار المجمدة في مقلاة واسعة مع زيت الزيتون، والملح، والثوم، والبصل، حتى تطرى وضعيها جانبًا.

اخلطي البيضة مع جبن الريكوتا والسبانخ.

وزعي القليل من صلصة الطماطم في طبق الفرن.

وزعي اللازانيا لعمل طبقة.

ضعي الخضار فوق اللازانيا ثم نصف كمية الجبن والبيض.

ضعي طبقة أخرى من اللازانيا ثم الخضار ثم خليط الجبن والبيض.

وزعي جبن الموزاريلا على وجه الطبق.

أدخلي الطبق للفرن على حرارة 375 درجة لمدة 40 دقيقة حتى تتحمر وتنضج.

حمري الطبق من الأعلى، وقدمي اللازانيا ساخنة.

فوائد تناول السبانخ

الوقاية من السرطان

تربط العديد من الدراسات البشرية بين استهلاك السبانخ وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وقد يساعد تناول هذا الأخضر المورق أيضًا في منع سرطان الثدي، وبالمثل، تشير إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن السبانخ قد تمنع تكوين السرطان بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السبانخ على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي قد تحارب السرطان أيضًا.

تقوية المناعة

تحتوى السبانخ على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأمراض.

تخفض خطر الجلطة الدماغية

يعتقد الأطباء بأن المرضى الذين يتناولون كمية كبيرة من البوتاسيوم مع المواد الغذائية أقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية مقارنة بالذين يستخدمون البوتاسيوم كمتمم غذائي، ويوجد في كل 100 جم من السبانخ 15% من كمية البوتاسيوم التي يحتاجها الجسم في اليوم.

نضارة البشرة

نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية فأن السبانخ تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها.