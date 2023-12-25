أضواء عيد الميلاد تجلب البهجة الاحتفالية إلى لاجوس

على الرغم من الكآبة بشأن الاقتصاد

تملأ الأجواء روح عيد الميلاد، وتتجلى في الأضواء الاحتفالية التي تزين شوارع ومباني العاصمة الاقتصادية لنيجيريا.

ورغم هذا الفرح الموسمي فإن النيجيريين يواجهون تحديات مثل ارتفاع التضخم، وأسعار الوقود التي تضاعفت ثلاث مرات، وضعف قيمة النايرا بشكل كبير خلال فترة العطلة.

أضاءت الأضواء في مواقع مختلفة في لاجوس بمناسبة موسم العطلات، أمس، وجاء السكان للاستمتاع بها.

وواجه النيجيريون ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوقود هذا العام، لذا فإن الأضواء الساطعة التي لا تعتمد على شبكة الكهرباء الوطنية مع انقطاع التيار الكهربائي المنتظم، كانت موضع ترحيب.

وقال أولواداراسمي أليجي البالغ من العمر 13 عامًا، إنه مندهش من إمكانية إضاءة الأضواء على الرغم من حالة الاقتصاد الحالي للبلاد.

وخلال الأشهر الستة التي قضاها في منصبه، أدخل الرئيس بولا أحمد تينوبو إصلاحات اقتصادية قالت الحكومة إنها ستؤدي إلى تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وبدلاً من ذلك، أدت هذه الإصلاحات، بما في ذلك إلغاء دعم الغاز المكلف، إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الكثيرون في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حيث يؤدي ارتفاع التضخم بنسبة 27.3% إلى الضغط بالفعل على الأسر.

ويقول المراقبون الاقتصاديون إن نيجيريا قد تحتاج إلى الانتظار لبعض الوقت قبل أن تبدأ الأمور في التحسن اقتصاديًا.

ستستمر زينة عيد الميلاد التي شوهدت في المواقع الرئيسية في لاغوس حتى منتصف يناير.