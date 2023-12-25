مياه قنا: خدمة فوري لدفع فواتير المياه

أعلن المهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني " فوري " لتحصيل فواتير إستهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة تسهيلاً علي المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة لتحصيل فواتير استهلاك المياه للعدادات الميكانيكية من خلال أقرب ماكينة فوري كود التحصيل من خلال ماكينة فوري 52230، ويتم الدفع عن طريق كود الخاص بالتوصيلة الموجود اسفل فاتورة يناير2024م.

اضاف المهندس رجب ان الشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا تسعي دائما نحو الريادة ومواكبة التطوير و التكنولوجية الحديثة وتيسيرا على العملاء، وذلك في إطار تطبيق خطة الشركة القابضة.