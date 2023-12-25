مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر يلا شوت اليوم في السوبر المصري

مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر يلا شوت اليوم في السوبر المصري ، والبث المباشر لمباراة النادي الأهلي وسيراميكا، في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، في نصف نهائي بطولة السوبر بنظامها الجديد الذي يشهد مشاركة أربع فرق لأول مرة في تاريخ البطولة.

يسعى النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية من أجل حصد البطولة.

عقد مارسيل كولر محاضرة فنية مع اللاعبين أوضح خلالها بعض نقاط القوة والضعف لدى المنافس بالإضافة لشرح بعض الجمل التكتيكية والخططية، كما طالب اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى ما لديهم من منطلق المسؤولية التي ‏تقع على عاتقهم، وسيكونون في كامل تركيزهم.

وعمل كولر على تصحيح أخطاء الفريق خلال الفترة الماضية بدءا من أزمة إهدار الفرص وإضاعة أهداف سهلة أمام مرمى الخصم، وكذلك استغلال الكرات الثابتة والعرضيات التي تصل المهاجمين.

وشدد كولر على اللاعبين بضرورة الالتزام واستغلال الفرص المتاحة ومحاولة التسجيل مبكرا، والضغط المتقدم على المنافس وعدم السماح له بامتلاك الكرة، كما شدد على اللاعبين بأنه لا يوجد مجال للتهاون أو تقديم أعذار أو الشكوى لأي سبب، مؤكدا أن بطولة السوبر مهمة ولا بد من الفوز باللقب.

وأكد كولر على ضرورة غلق صفحة كأس العالم للأندية، والتركيز ببطولة السوبر من أجل حصدها والتتويج بها إضافة لاحترام المنافس، موضحا أن فريق سيراميكا محترم ويقدم كرة جميلة، ونحتاج أن نكون ذهنيًّا وبدنيًّا في أعلى ‏مستوى لمواجهتهم.

في المقابل يسعى نادي سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني لتحقيق المفاجأة وإقصاء النادي الأهلي.

وطالب المدير الفني لاعبيه بالتركيز واللعب بقوة وإنهاء المباراة مبكرا عن طريق تسجيل الأهداف وعدم السماح للخصم بالدخول في أجواء المباراة.

كذلك شدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة الالتزام بالجوانب الخططية والنواحي التكتيكية والضغط على دفاعات الخصم وتشديد الرقابة على مهاجمي الأهلي.

وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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وتقام بطولة دوري السوبر بمشاركة أربع فرق، هي: النادي الأهلي بطل الدوري، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز وصيف الدوري، ومودرن فيوتشر رابع الدوري.

الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا سيواجه الفائز من مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر، في نهائي بطولة السوبر، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري

تنطلق مباراة النادي الأهلي وسيراميكا، في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، في نصف نهائي كأس السوبر.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في السوبر المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الاهلى فى السوبر المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية

حكم مباراة الأهلي وسيراميكا

أسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي وسيراميكا للحكم محمد معروف، ويعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود أبو الرجال، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي هاني عبد الفتاح.