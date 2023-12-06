هيئة الكتاب تفتح باب حجز حفلات التوقيع بمعرض القاهرة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن فتح باب حجز حفلات التوقيع الخاص بالمؤلفين ودور النشر، بالدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 10 ديسمبر حتى 10 يناير المقبل، بمركز المعلومات بمقر الهيئة.



وتتيح الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل، تنظيم حفلات التوقيع لدور النشر، فقط بالقاعات والأماكن المخصصة لها، وبالتنسيق مع إدارة المعرض.

نصنع المعرفة.. نصون الكلمة

تقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ55.

من ناحية أخرى، تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لإصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن، شخصية الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتضم كتاب «فجر الضمير» تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب «أبو الهول» تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب «أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني»، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي: «موسوعة مصر القديمة» في 15 جزء، وأيضًا «الأدب المصري القديم» في جزأين.

كذلك تصدر الهيئة مجموعة من مؤلفات الكاتب الراحل يعقوب الشاروني، شخصية معرض الطفل، وهي: «أجمل حكاياتنا العربية»، و«البخلاء»، و«حكايات إيسوب»، و«زهرة السعادة»، ومسرحية «أبطال بلدنا»، فضلا عن كتاب «في محبة يعقوب الشاروني» يضم شهادات حول الراحل كتبها نخبة من المثقفين وكتاب أدب الأطفال المصريين والعرب والأجانب.

كما تصدر الهيئة ضمن خطتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55، للكاتب أحمد لطفي السيد كتاب «قصة حياتي»، وكتاب «المقالات والخطب والرسائل» في ثلاثة أجزاء، تحقيق ودراسة إسماعيل جلال وتقديم أحمد زكريا الشلق.

وتطرح الهيئة في المعرض كتاب «روح التربية» لـ غوستاف لوبون، وترجمة طه حسين، وكتاب «من الأدب التمثيلى الأوروبي»، فضلا عن ما يقرب من 17مؤلفا ومترجما لعميد الأدب العربي طرحتهم الهيئة خلال الأيام الماضية ضمن مشروع «استعادة طه حسين»، هذا إلى جانب و«مقدمة في ضبط المصطلح السينمائي» لـ ناجي فوزي، وتقديم الدكتور جمال سلامة علي، وكتاب «عمارة أهالي القرى في جنوب مصر» للدكتور عاصم الإمبابي، وكتاب «المسرح الشعري نحو نظرية جديدة» للكاتب عبد السلام فاروق، و«رسالة من حجر رشيد» لـ نادية البسيوني، و«المحطة الأخيرة» للكاتب محمد سلماوي في طبعته الثانية، وغيرها من الإصدارات.

وتشارك الهيئة في المعرض هذا العام بمجموعة كبيرة من الإصدارات التي صدرت طيلة الشهورة الماضية من عام 2023، من جميع السلاسل، ومن بينها: «زيارة أخيرة إلى حضرة نجيب محفوظ» للكاتب محمد جبريل، و«شاهد على حرب أكتوبر» لـ سمير فرج، وكتاب «حياة صوت أم كلثوم» لـ سهير عبد الفتاح، وكتاب «السينما والجندية المصرية» للكاتب صلاح محمد علي.

وأيضًا كتاب «مرسي جميل عزيز.. متخيل شعبي ورومانسية خضراء» من تأليف محمود الحلواني، وكتاب «الحرف التراثية في مصر في ضوء فن الاستشراق التشكيلي» للدكتور ربيع أحمد سيد أحمد، وكتاب «الأدب الشعبي الأفريقي» دراسات مقارنة، من تأليف الدكتور خالد أبو الليل، «مقالات قصر الدوبارة.. للشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد» من إعداد وتحقيق سعد عبد الرحمن، وكتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس، ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنحليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «زُبدة كًشْفِ المَمَالِك.. وبيان الطرق والمسالك»، تأليف الأمير غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري الحنفي، دراسة وتحقيق الدكتور محمد جمال حامد الشوربجي، كتاب «من تراث طاهر الطناحي» للكاتب أبو الحسن الجمال، وغيرها من الإصدارات في كافة مجالات المعرفة.