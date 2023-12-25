مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر في كأس السوبر المصري (يلا شوت)

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر في كأس السوبر المصري (يلا شوت) ، ومباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وذلك في المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري بشكلها الجديد، مساء اليوم الإثنين.

وتقام بطولة السوبر المصري، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات، وذلك بمشاركة 4 فرق لأول مرة في شكل جديد، بين الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري.

ويشارك الأهلي في بطولة السوبر، باعتباره بطلًا للدوري المصري، الموسم المنصرم، بجانب بيراميدز- الوصيف -، وكذلك سيراميكا كليوباترا، المتوج بلقب كأس الرابطة، ومودرن فيوتشر رابع الدوري الموسم الماضي.

ويقدم بوابة الوفد تغطية مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الآن

يبدأ مباشر الأهلي وسيراميكا كليوباترا فور انطلاق اللقاء

من المقرر أن يلاقي بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر أولًا، اليوم، على أن يواجه الفائز منهما نظيره المنتصر منة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

يدخل الأهلي مباراة الليلة أمام سيراميكا بهدف الانتصار ولا غير، من أجل التأهل لمواجهة النهائي، وحصد لقب جديد يضاف إلى سجلاته.

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ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا وهو منتشيًا بما قدمه في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، وحصد فيها الأحمر الميدالية البرونزية.

وقدم الأهلي مستويات جيدة بمونديال الأندية، حصد على أثر ذلك الميدالية البرونزية، عقب الفوز على نظيره أوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسافرت بعثة الأهلي من السعودية إلى الإمارات بعد انتهاء المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، للمشاركة ببطولة السوبر المصري.

وخاض الأهلي في كأس العالم للأندية، الذي أقيم خلال الفترة بين 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري، 3 مباريات، ما يعني معاناته من الإجهاد، فضلًا عن السفر من السعودية إلى الإمارات.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز ببطولة كأس السوبر المصري، بواقع 13 مرة، فيما فاز الزمالك 4 مرات وتوج باللقب مرة واحدة كل من: المقاولون العرب، حرس الحدود، وطلائع الجيش.

وعلى الناحية الأخرى فيمني سيراميكا كليوباترا، الذي يشارك في البطولة بصفته بطل كأس الرابطة الموسم الماضي، الظهور بشكل جيد والفوز على الأهلي للتأهل إلى النهائي.

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليًا المركز الخامس، بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة، ويعول مدربه أيمن الرمادي على استغلال حالة الإجهاد التي يعاني منها لاعبي الأهلي، وخطف بطاقة العبور للمباراة النهائية لأول مرة بتاريخه.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تجمع المباراة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، اليوم الإثنين، على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورتس إتش دي 1 وقناة أبوظبي الرياضية إتش دي 1

معلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أسندت قنوات أون تايم سبورتس مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا للمعلق محمد عفيفي.