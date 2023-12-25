الأهلي QNB يستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية للكاف توتال بالتعاون مع "فيزا"

استقبل بنك الأهلي QNB بمقره الرئيسي بالقاهره مجسم كأس بطولة الأمم الإفريقية للكاف توتال إنيرجيز كوتيفوار 2023، التي تنطلق في يناير القادم بالتعاون مع شركة فيزا العالمية.

حرص البنك على دعوة عملائه لإتاحة تجربة فريدة وحصرية، وحرص الموظفون على التقاط الصور التذكارية مع الكأس، تأكيدًا على الدعم الرياضي الذي يقوم به البنك في نطاق المسؤولية المجتمعية.



يعتبر هذا الحدث جزءًا من التعاون المستمر مع شركة فيزا العالمية والتي تعد أحد الشركاء الأساسيين للبنك في مجالات عديدة حيث نتج عن هذه الشراكة تنظيم العديد من المناسبات الكروية والأحداث الرياضية الهامة التي يحرص البنك على المشاركة فيها.

وأكد محمد بدير- الرئيس التنفيذي لـQNB الأهلي، حِرص البنك على مشاركة عملائه وموظفيه مثل هذه الأحداث والأجواء الرياضية الهامة، بالتعاون مع فيزا التي يحقق البنك معها نجاحات على مختلف الأصعدة والقطاعات، فبجانب الدور الرياضي والتوعوي والثقافي، فقد نجح البنك في تقديم مستوى متميز من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة لأكثر من 1.7 مليون عميل تعزيزا للتحول الرقمي.



وأضافت ملاك البابا، المدير العام لشركة Visa في مصر: “ تستفيد Visa من شراكاتها العالمية لنقدم لشركائنا وعملائنا تجارب لا تُنسى. نحن ملتزمون بخلق فرص فريدة وقيمة لكل من نعمل معهم، مما يجعل كل تفاعل لا يُنسى. شراكاتنا لا تتعلق فقط بالأعمال التجارية، بل تتعلق بخلق علاقات وتجارب دائمة”.