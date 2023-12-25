السوبر المصري.. تشكيل مودرن فيوتشر أمام بيراميدز في نصف النهائي

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري ، التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم الإثنين على ملعب محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المصري.



ويمثل فيوتشر في اللقاء كل من ..

في حراسة المرمى: محمود جنش.

خط دفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي.

خط الوسط : غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل ، احمد عاطف ، عمر السعيد.



ويخوض الأهلي المنافسات باعتباره بطلاً لمسابقة الدوري الممتاز خلال النسخة الأخيرة ، بينما تأتي مشاركة فريق بيراميدز بصفته وصيفًا للدوري ، سيراميكا بطل كأس الرابطة ، مودرن فيوتشر رابع مسابقة الدوري.

كانت اللجنة المنظمة للبطولة في نسختها الأولى ، قد أعلنت خلال وقت سابق من العام الجاري حصول الفريق المتوج بلقب بطولة السوبر المحلي على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، بينما يحصل صاحب الوصافة على قيمة مالية تقدر بـ 125 ألف دولار، وميدالية فضية، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية.

بينما يحصل صاحب الترتيب الرابع والأخير على مبلغ 50 ألف دولار.