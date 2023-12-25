منة عرفة تورط نفسها بتصريح صادم عن المساكنة قبل الزواج.. حرام ولكن!

أثارت الفنانة الشابة منة عرفة جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة بتصريحات جريئة عن رأيها في المساكنة قبل الزواج، وذلك خلال حلولها ضيفة مع يارا أحمد ونسمهار الصغير على برنامج free time المُذاع عبر قناة "هي" الفضائية.

منة عرفة من برنامج f ree time

منة عرفة تثير الجدل برأيها في المساكنة قبل الزواج: حرام دينيًا ومفيدة اجتماعيًا

أكدت منة عرفة أنها ترفض المساكنة نظرًا لحرمانيتها دينيًا، ولكنها أشارت إلى فائدتها اجتماعيًا في بقاء الحب والزواج لفترة أطول، حيث قالت: "أنا ارفض المساكنة لأنها حرام دينيًا، ولكن مفيدة اجتماعيًا".

منة عرفة

وأضافت منة: "لإن الناس بتقدر تعرف بعض كويس أوي من خلال المساكنة في ناس بتفضل تحب بعض بالسنين ومع أول سنة جواز بيطلقوا بسبب إنهم ماعرفوش طباع بعض".

منة عرفة من برنامج f ree time

منة عرفة: أنا بفضل في فترة الخطوبة نقعد مع بعض طول اليوم في البيت ونحقق المساكنة بطريقة شرعية

وتابعت عرفة: "وأكتر حاجة بتخليكي تعرفي الناس هي السفر لما تسافري مع حد هتقدري تعرفي طباعه واخلاقه في حاجات لازم الشخص يعيش معاكي علشان يعرفه وأنا بفضل إن فترة الخطوبة تطول ونقعد مع بعض طول اليوم في البيت ونحقق المساكنة بطريقة شرعية".

منة عرفة من برنامج f ree time

منة عرفة تحسم حقيقة زواجها للمرة الثانية

وكانت منة عرفة قد خرجت عن صمتها لترد على أنباء زواجها للمرة الثانية، التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

نفت منة عرفة زواجها مجددًا برجل من خارج الوسط الفني حسبما أفاد البعض، مؤكدة أنها عندما تتزوج ستعلن الخبر رسميًا، لكي تشارك الجمهور فرحتها.

منة عرفة

في الوقت نفسه، أعربت منة عرفة عن استيائها الشديد من كم الشائعات المثيرة للجدل التي تلاحقها، وبالأخص شائعات وفاتها، التي تسبب فرع أسرتها ووالديها دائمًا.

سر شائعة زواج منة عرفة

وجاءت شائعة زواج منة عرفة بعد مشاركتها مجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والتي ظهرت فيها وهي تمسك بيدها يد شخص آخر.

منة عرفة

وسرعان ما صرحت منة بأن الصور التي شاركتها كانت ليدها ويد والدتها، وأن اليد واضحة بأنها "يد أمهات"، حيث كانت تتناول حينها هي ووالدتها وجبة سمك، حسبما ذكرت.

طلاق منة عرفة

وكانت الممثلة منة عرفة قد أعلنت انفصالها منذ فترة بشكل رسمي عن محمود المهدي بشهر يوليو الماضي من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام:" قائلة: "تم الطلاق رسمياً، وربنا يوفق الجميع".

منة عرفة وطليقها محمود المهدي

منة عرفة تكشف سر فشلها المتكرر في الزواج

على صعيد آخر، كشفت منة عرفة في وقت سابق عن سر فشلها في الزواج، وذلك خلال لقائها ببرنامج the blind date show ، قائلة إن الخيانة كانت سبب طلاقها، الأمر الذي يتنافى تماماً مع تصريحات طليقها السابقة الذي أكد أن سبب طلاقهما هو تدخل والدتها بينهما.