بعد الصورة المثيرة للجدل.. منة عرفة تحسم حقيقة زواجها سرًا من خارج الوسط الفني

خرجت الفنانة الشابة منة عرفة عن صمتها لترد على أنباء زواجها للمرة الثانية، التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

منة عرفة تحسم حقيقة زواجها للمرة الثانية

نفت منة عرفة زواجها مجددًا برجل من خارج الوسط الفني حسبما أفاد البعض، مؤكدة أنها عندما تتزوج ستعلن الخبر رسميًا، لكي تشارك الجمهور فرحتها.

منة عرفة

في الوقت نفسه، أعربت منة عرفة عن استيائها الشديد من كم الشائعات المثيرة للجدل التي تلاحقها، وبالأخص شائعات وفاتها، التي تسبب فرع أسرتها ووالديها دائمًا.

سر شائعة زواج منة عرفة

وجاءت شائعة زواج منة عرفة بعد مشاركتها مجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والتي ظهرت فيها وهي تمسك بيدها يد شخص آخر.

منة عرفة



وسرعان ما صرحت منة بأن الصور التي شاركتها كانت ليدها ويد والدتها، وأن اليد واضحة بأنها "يد أمهات"، حيث كانت تتناول حينها هي ووالدتها وجبة سمك، حسبما ذكرت.

طلاق منة عرفة

وكانت الممثلة منة عرفة قد أعلنت انفصالها منذ فترة بشكل رسمي عن محمود المهدي بشهر يوليو الماضي من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام:" قائلة: "تم الطلاق رسمياً، وربنا يوفق الجميع".

منة عرفة وطابقها محمود المهدي

منة عرفة تكشف سر فشلها المتكرر في الزواج

على صعيد آخر، كشفت منة عرفة عن سر فشلها في الزواج خلال لقائها ببرنامجthe blind date show ، قائلة إن الخيانة كانت سبب طلاقها، الأمر الذي يتنافى تماماً مع تصريحات طليقها السابقة الذي أكد أن سبب طلاقهما هو تدخل والدتها بينهما.

منة عرفة

محمود المهدي يكشف السبب الحقيقي وراء انفصاله عن منة عرفة

وفي سياق متصل، تحدث المهدي عن السبب الحقيقي وراء طلاقه لمنة عرفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المُذاع عبر قناة "الحدث" حيث قال: "الانفصال مش بسبب الخيانة، كل كلام أهلها معي إني معطلها عن الشغل، ومفيش حد راضي يشغلها عشان أنا زوجها، وده بسبب الخلافات اللي حصلت بيني وبين بعض الفنانين والتصريحات المتبادلة بيننا بسبب منة".

منة عرفة ومحمود المهدي

وتابع: "المشاكل اللي حصلت معايا في نقابة الممثلين كانت بسبب إني طلعت دافعت عن منة، أنا تعبت من كلام الناس واتهامي بالخيانة، هي وأهلها دمروني، وتم استغلالي أسوأ استغلال، في حاجات حصلت غير اللي أنا كنت متفق معاها عليها، الموضوع كان صعب، على سبيل المثال كنت هعملها مشروع تجميل بعد ما شغلها بالفن وقف".

منة عرفة

واختتم حديثه قائلاً: "بعت عربيتي وإديتها فلوسها عشان تفتح المشروع، وأول ما بعت العربية، وخدت الفلوس طلبت الطلاق، والطلاق لم يتم بالود، أنا طالع من الموضوع ده بقول حسبي الله ونعم الوكيل".