انعقاد مقرأة ختم القرآن برواية ورش بحضور ضيوف المسابقة العالمية الثلاثين

عقدت مساء الأحد 24 ديسمبر 2023م مقرأة الختمة المرتلة للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية لكبار أعلام دولة التلاوة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وضيوف مصر الكرام أهل القرآن الكريم من أربع وستين دولة في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

وأكد وزير الأوقاف، أن دورنا هو أن نعمل على أن يقرأ القرآن الكريم في كل بيت وفي كل مكان من أرض مصر، مدركين أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق وارتق فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ، فكلما ازددت للقرآن تعلما وتعليما كلما زادت منزلتك عند الله (عز وجل).

أضاف جمعة: كان (صلى الله عليه وسلم) يحب أن يسمع القرآن الكريم من غيره، حيث قال لسيدنا عبد الله بن مسعود اقرَأْ عليَّ النِّساءَ قال : قلتُ : أقرأُ عليك وعليك أُنزِل ؟ قال : إنِّي أحبُّ أن أسمعَه من غيري، قال: فقرأتُ عليه حتَّى إذا انتهيْتُ إلى قولِه: "فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا" الآيةِ ، فرفعتُ رأسي فإذا عيناه تَهمِلان"، فما أجمل أن يُقرأ القرآن فالحياة مع القرآن وبالقرآن.

دور كبار القراء

وأكد أن دور كبار القراء ليس فقط في الإقراء، بل على القراء تكوين أجيال من القراء تحمل القرآن جيلا بعد جيل، معلنًا عن إنشاء مركز خاص لتكوين شباب القراء، بأكاديمية الأوقاف الدولية، ولن تبخل الوزارة في إمداد هذا المركز بما يلزم، لتخريج جيل جديد من كبار القراء من شباب الحفظة فالقرآن الكريم أساسه التلقي.