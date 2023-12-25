كنائس الدقهلية تستعد لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

إستعدت كنائس الدقهلية لاستقبال المواطنين للاحتفال بأعياد رأس السنة والميلاد المجيد وذلك مداخل ومخارج الكنائس ووضع بوابات إلكترونية وعدم السماح بالدخول إلا من خلالها.

كما قام فريق الكشافة بمختلف كنائس الدقهلية بعمل مجسمات للمغارة التي شهدت مولد السيد المسيح بفلسطين؛ وإضاءة جميع الأشجار المزروعة داخل الكنائس ووضع مجسم بابا نويل وشجرة الكريسماس.

حيث بدأت تجهيزاتها إقامة القداسات والترانيم ودق الأجراس فى الإيبارشيات داخل مصر وخارجها، وكذا توجيه الدعوات وتحديد أماكنها، وتزينت بالشموع والأضواء.

وعززت قوات الشرطة بالدقهلية من تواجدها بمحيط الكنائس تزامنًا مع الاحتفالات المرتبطة بالعام الجديد ليلة رأس السنة واستقبالها أعدادًا كبيرة من الأقباط.

وحتى تدق أجراس الكنائس وترتفع ترانيم عيد الميلاد ، تم الحرص على وجود حرم آمن بمحيط دور العبادة التي تشهد احتفالات الأقباط، وتأمين دور العبادة التي تشهد استقبال أعداد محدودة بسبب ظروف كورونا التي يعاني منها العالم بأجمعه.

وقد شملت خطط انتشار القوات، وجود ارتكازات أمنية وقوات التدخل والانتشار السريع بالتعاون مع العمليات الخاصة، وتحريك أقوال أمنية للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة وإجراء عمليات التمشيط، وتحريك خدمات مرورية لفك أية تكدسات مرورية محتملة.

وقد خصصت مديرية أمن الدقهلية غرفة عمليات لتتابع على أرض الواقع ما يحدث وتتأكد من الانتشار الشرطي الجيد، ويتم ربطها بغرف العمليات في المراكز والأقسام.

وعقد اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، اجتماعاً مع عدد من مساعدى المدير ومأموري المراكز والأقسام ، بديوان المديرية ، لبحث استراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين الفعاليات التى تتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد والتى يُعد من أبرزها أعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

وأكد مديرأمن الدقهلية ، أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم فى سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة، وكذا المراجعة المستمرة لخطط تأمين محطات القطارات والمناطق المحيطة بها من خلال تكثيف الأقوال الأمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أية تهديدات والتعامل الفورى معها.

وأعلن اللواء الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ، استعداد المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتفعيل خطة أمنية لتأمين دور العبادة، وتنظيم حركة المرور.وأعلنت القيادات الأمنية، عن خطتها لتأمين الكنائس والمطرانيات، وتقرر تسيير لجان متحركة وثابته للتأمين، وتقرر منع إنتظار السيارات والدراجات البخارية بمحيط الكنائس والأديرة وخاصة بالمداخل والمخارج، ومتابعة وتلقي البلاغات أولا بأول وقيام شرطة المرافق بتكثيف أعمال الرفع كافة الإشغالات ومنع وقوف الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية والميادين وخاصة بمناطق الكنائس.

وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والمدن والقرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإتمام عملية رفع القمامة والنظافة، ورفع التراكمات في محيط الكنائس والأديرة.