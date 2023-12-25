مظاهر الإحتفال بـ"ليلة رأس السنة" في دول العالم

أيام قليلة ونستقبل العام الجديد 2024م، والذي يحمل بين طياته الكثير من الآمال والطموحات والأماني، إذ يحتفل العالم يوم 31 ديسمبر كل عام بـ"ليلة رأس السنة"، مع اختلاف العادات والتقاليد التابعة لكل دولة.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي مظاهر الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في البلدان:

مصر

يحتفل الشعب المصري برأس السنة الميلادية الجديدة من خلال تبادل الهدايا، وتزيين المحلات بأشجار الكريسماس، وكذلك تزيين الشوارع والميادين، والتقاط بعض الصور التذكارية مع بابا نويل، وارتداء الملابس الخاصة به، وعمل العديد من الحلويات الشهية.



الإمارات

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بليلة رأس السنة بوضع الألعاب النارية في "برج العرب" بمنطقة شاطئ جميرا، و"برج خليفة" الذى يُعتبر أطول مبنى في العالم.

الأرجنتين

تحتفل الأرجنتين برأس السنة خلال فصل الصيف، كما هو الحال في العديد من دول أمريكا الجنوبية، لذلك فمن الطبيعي رؤية العديد من الأسر في العام الجديد بالمراكز السياحية في الساحل الأرجنتيني الأطلسي.



إيطاليا

تتميز احتفالات رأس السنة في العاصمة الإيطالية روما بتناول وجبة عشاء سخية مع الأهل والأصدقاء، يتصدرها السمك وفواكه البحر، وأقدام أو أحشاء الخنزير.

العام الجديد 2024



فيما يعتبر تناول الحساء من أهم التقاليد المتوارثة لاعتقادهم بأنه يجلب الحظ السعيد، فبعد أن يُقرع جرس منتصف الليل، يتم تناول ملعقة واحدة لكل جرس.

الصين

في الصين يحرص العديد من الأشخاص على تنظيف كل زاوية في منازلهم، اعتقادًا منهم، أنها تطرد الحظ السيء من العام الماضي، فضلًا عن وضع أنواع مختلفة من الزهور، والنباتات الصينية، لجلب الحظ السعيد، والبركة، إضافة لتوزيع النقود على الأطفال.

اليونان

يقوم الأطفال في اليونان بالغناء والتراتيل بمناسبة العام الجديد، ويتم إعطاء الأطفال بعضًا من المال، وفى الثانية عشرة من منتصف الليل يقوم الناس بطهي فطيرة اسمها "فطيرة بيل"، وهي كعكة بنكهة اللوز، وتحرص الأسر على القيام بالعد التنازلي وإيقاف كل الأضواء وبعد منتصف الليل تضاء جميع الأضواء، بعد عروض الألعاب النارية، وتبادل الهدايا.

تركيا

يعتقد بعض ساكني مناطق تركيا أن أول من يجلب الماء، في صباح اليوم الأول من العام الجديد، يصبح غنيًا، كما يقوم البعض بوضع الدقيق المطحون، على أبواب المنازل، قبل رأس السنة بأربعة، أو خمسة أيام، آملين أن تكون فأل خير عليهم، بوفرة الطحين لديهم، فضلًا عن قيامهم برمى الرومان من شرفات المنازل فى الشارع بعد منتصف الليل احتفالًا برأس السنة الميلادية الجديدة



أستراليا

في أستراليا يقوم الأشخاص بتنظيم العديد من المسيرات والطرق على وعاء معدني، باستخدام المغارف الخشبية لإحداث ضجيج عالٍ ومثير، وذلك فى منتصف الليل.

بريطانيا

وفي المملكة المتحدة "بريطانيا"، يعتمد المحتفلون على مشاهدة البرنامج السنوي Jools Holland’s Hootenanny الذي تقدمه هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي".