عروس البحر المتوسط تتزين لاستقبال راس السنة

بدء العد التنازلى لتنطلق احتفالات أعياد الكريسماس وليلة رأس السنة الميلادية، وتشهد الاحتفالات أجواء مميزة في مدينة الإسكندرية حيث تتزين الفنادق وواجهات المحال بزينة الكريسماس، وتزداد نسبة الإقبال على الأماكن السياحية والأثرية والحدائق خاصة، ويقبل الكثيرون على شراء زينة الكريسماس سواء شجرة الميلاد أو مجسمات بابا نويل وأشكال الزينة المتنوعة. والتي باتت أحد مظاهر البهجة والاحتفال بالعام الميلادي الجديد لدى المسيحيين والمسلمين في المدينة الساحلية.

قامت الفنادق والمنشات السياحية ببالتجهيز مبكرا لإقامة احتفالات الكريسماس أو ما يعرف برأس السنة للعام الجديد 2024، من خلال تجهيز اشجار الكريسماس واحاطتها بالهدايا وعربات بابا نويل التي تجرها الجمال والخيول والغزلان وتركيب الزينة داخل وخارج الفنادق والشوارع المواجهة. فضلًا عن مجسمات بابا نويل الذي يرتدي البدلة الحمراء والطربوش الأبيض. يحتفل العالم أجمع ويعبرون عن فرحتهم بقدوم العام الجديد، في يوم 31 من ديسمبر بأشكال متعددة ومتنوعة حسب عادات وتقاليد كل دولة، ويتمنى الجميع الخير لبعضهم البعض بمناسبة قدوم سنة سعيدة جديد.

اجرى " الوفد " جولة في أسواق بيع الهدايا والمراكز التجارية بالإسكندرية لرصد مظاهر الاستعداد للاحتفال وحجم الإقبال وأسعار المنتجات المعروضة، حيث احتشد الكثيرون من مختلف الأعمار أمام المحال لاقتناء مستلزمات الاحتفال بالعام الميلادي.

فى اكبر الاسواق بعروس البحر المتوسط بمنطقة المنشية يشهد زحام شديد رغم الطقس السيئ وسقوط الامطار الا ان المواطنين خرجت للتنزة وشراء الزينة نظرا لان منطقة المنشية تتفاوت بها الاسعار فى متناوب الجميع باسعار مناسبة .

قال سعد السيد صاحب محل بيع هدايا

أن نسبة الإقبال ارتفعت خلال الأيام الخمسة السابقة لليلية رأس السنة، مشيرا إلى أن حركة البيع مستمرة حتى صباح اليوم الأخير في العام الميلادي.تبدأ من 15 جنيهات وتصل إلى 2000 جنيه،واضا ف إن أسعار أشجار وزينة الكريسماس تختلف هذا العام عن العام الماضي، مشيرا إلى أن الأسعار تختلف بناءا على الأنواع والأحجام سواء كانت مصنعة من مواد صناعية أو أشجار طبيعية.مشيرا أن سعر الأشجار الطبيعية التي يتم اقتنائها في المنازل تبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 300 جنيه، حسب المقاسات، بينما تصل أسعار الأشجار الأكبر حجما إلى 2000 جنيه وغالبا ما يتم وضعها في الفنادق والمراكز التجارية.

وبدوره أوضح كريم عبد الرحمن، مدير أحد محال الهدايا في أسواق المنشية

أن أسعار أشجار الكريسماس الصناعية لا تختلف كثيرا عن الطبيعي وتبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 300 جنيه، مشيرا إلى أن بعض الأسر تفضل اقتناء الأشجار الطبيعية المميزة مثل شجرة الأرز اللبنانية وأنواع مثل أشجار الصنوبر والقنفد والتي تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 600 جنيه.،وأشار إلى أن أسعار فروع الزينة والألعاب التي تزين الأشجار تعادل في مجملها نفس أسعار شجرة الكريسماس، حيث تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 80 جنيها ويكون للزبائن حرية الاختيار لكمية المستلزمات التي يرغبون في اقتنائها للتزيين.واضاف ، إن الموسم الحالي شهد عرض عدد من الأشكال الجديدة مثل الأكواب الخزف المطبوع عليها صور "سانتا كلوز" بجانب بعض أكاليل الزهور الصناعية المزودة بالإضاءة، فضلا عن طرح مجموعة من ألعاب الأطفال المجسمة لشخصية "بابا نويل" والتي يفضل الأطفال اقتنائها.

اكد صاحب محل هدايا بمنطقة جليم بالإسكندرية، أن الإقبال على شراء الهدايا والزينة لا يقتصر على الأسر المسيحية فقط، بل يشهد إقبالا كبيرا أيضا من الأسر المسلمة، قائلا "مفيش فرق بين مسلم ومسيحي في الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، لأن المناسبة تعتبر أحد مصادر البهجة لكل العائلات المصرية."

قالت مريم عادل ربة منزل

احتفالات راس السنة تجمعنا جميعا مسلمين واقباط لانها فرحة وعام جديد علينا جميعا نتمنى فيه امانيات سعيدة على رئيسنا وشعبنا واسرنا ، واضافت اننا اشارك اصدقائى المسلمين شراء الزينة ويحضرون معى للمنزل ويجمعنا التزين امام العقار بشجرة الكريسماس ونفرح اطفالنا ولم احد يفرق بيننا ابدا فكلنا اشقاء اقباط ومسلمين ودائما نقف يد واحدة وتجمعنا الفرحة والابتسامه .

اكد رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية

أن فنادق الإسكندرية ترفع شعار كاملة العدد، نتيجة الإقبال الكبير للاحتفال برأس السنة ،خاصة السياح الأجانب لقضاء اجازة الكريسماس، مشيرا إلى أن جميع الغرفة السياحية في المحافظات السياحية والساحلية تم حجزها بالكامل ولا يوجد غرفة سياحية واحدة متاحة.اشار أن الفنادق استعدت من الآن لاستقبال رأس السنة، من خلال تعليق الزينة الخاصة بالكريسماس والاضواء، فضلا عن اقامة عدد من المخيمات داخل الفنادق التي ستشهد الحفلات الغنائية والفنية وإجراء التعاقدات مع المطربين والفرق الموسيقية الشرقية والغربية لإحياء هذه الحفلات.

وأشار إلى الاقبال الكبير من جانب السائحين خاصة الاجانب، نتيجة توقف الاحتفالات لعامين بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة بالفنادق التي صاحبت فيروس كورونا المستجد.ولفت إلى وجود انتعاشة سياحية غير مسبوقة في مصر حاليا.

، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي استقبالا لأعياد الميلاد.وأعلن انعقاد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة، مشددا على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات.

وتكثف أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حملاتها على القطاعات الخدمية، والقيام بأعمال رفع كفاءة الإضاءة واستبدال الكشافات الرديئة باستخدام كشافات إضاءة أخرى ذات جودة عالية، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء ومنظومة النظافة في محيط الكنائس.

اعلن اللواء الشريف رفع درجة الاستعدادات القصوى، بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية، لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، والتى تحتفل به الطوائف الخاضعة للتقويم الغربي (عشية عيد الميلاد)،

وهنأ المحافظ أتباع الطوائف المصرية المسيحية، التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي، قائلا إن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزًا للتعايش الحضاري تذوب فيها كافة الحضارات والثقافات والأديان.

ويتوافق عيد الميلاد المجيد لدى طائفة الكاثوليك بجميع مذاهبها، التى تضم كل من الروم واللاتين والكلدان والسريان والموارنة الكاثوليك، وذلك بسبب الاختلاف الذى وقع بعد الأخذ بالتقويم الجريجوري المتبع فى أغلب دول العالم.

فيما تحتفل طائفة الأرمن الأرثوذكس بالعيد يوم 6 يناير وليلة العيد يوم 5 يناير المقبل، وطائفة الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بليلة العيد يوم 6 يناير والعيد صباح 7 يناير، فيما يحتفل الإنجيليون بالعيد 5 يناير حتى لا يتعارض احتفالهم مع الأقباط الأرثوذكس.

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية

إن قلعة قايتباي الأثرية شهدت تطورا في الحمامات وإزالة المخلفات الزراعية، وتنسيق حدائق القلعة بصحن القلعة وبين الأسوار على يمين ويسار المدخل الرئيسي؛ حرصا على إظهارها بالمظهر الحضاري اللائق خلال أعياد الميلاد.

وأوضح أحمد حسن عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية،

أن أسعار زينة الكريسماس زادت في إطار زيادة الأسعار العالمية، إلا أن الإقبال جيد على شراء زينة الكريسماس سواء شجرة الميلاد أو مجسمات بابا نويل وأشكال الزينة المتنوعة.،وأشار إلى أن شجرة الكريسماس الصغيرة تصل إلى 100 جنيه والمتوسطة 150 جنيها، وسعر الكبيرة نحو 1000 جنيه، والضخمة تصل إلى 6000 جنيه، وسعر اللمبات الصغيرة ما بين 35 جنيها إلى 100 جنيه، والرموز الصغيرة كالنجمة تتراوح من 20 إلى 40 جنيها، ومجسمات بابا نويل الكبيرة تبدأ من 500 جنيه والصغيرة تصل إلى 20 جنيها.