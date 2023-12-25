رئيس الشيوخ مهنئًا الأقباط بأعياد الميلاد: نبتهل إلى الله أن يديم وحدتنا الوطنية

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ كلمة مع بداية اعمال وفعاليات الجلسة العامة بمناسبة احتفالات الإخوة الأقباط باعياد الميلاد.

قال رئيس المجلس في كلمتة ونحن نودع عاماً ونستعد لبداية عام جديد، أتمنى لحضراتكم ولشعبنا الخير والتوفيق.

أضاف: “وقد بدأت اليوم احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، ونحن جميعاً نهنئهم بها ونبتهل معهم أن يديم الله وحدتنا الوطنية التي هي رباط قوتنا في وجه أعدائنا، وأن تظل مصر كنانة الله في أرضه وأن يُسعد أبناءها بما فيها من نعم ، وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى تبلغ غايتها ، وكل عام وحضراتكم بخير”.