المدمرة الأمريكية "يو إس إس لابون" تُسقط طائرات مسيّرة استهدفتها في البحر الأحمر

في أوَّل عملياتها العسكرية

أسقطت المدمّرة الأمريكية "يو إس إس لابون"، في أوَّل عملياتها العسكرية، وبعد أقل مِن أسبوع من إرسالها للشرق الأوسط، 4 طائرات مسيّرة استهدفتها في البحر الأحمر، وذلك في أحدث هجوم ضمن سلسلة استهدافات لسفن في هذا البحر والمحيط الهندي على خلفية الحرب في غزة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، على منصّة "إكس"، إن "يو إس إس لابون" تمكّنت مِن إسقاط 4 طائرات مسيّرة هجومية استهدفتها، بعد إطلاقها من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.

شكَّلت واشنطن تحالفا دوليا يُسمّى "المبادرة الأمنية المتعدّدة الجنسيات"، للتصدّي لتلك الهجمات، حيث يضمّ أكثر من 20 دولة، أبرزها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

ودفعت هجمات الحوثيين كبرى شركات الشحن إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر وتغيير مسارها نحو الطرف الجنوبي من إفريقيا رغم ارتفاع التكاليف، وكانت أبرز الهجمات الحوثية كما يلي:

انفجار صاروخ قرب سفينة تابعة للغابون متّجهة لجنوب البحر الأحمر، الأحد، بعد أن حاولت بارجة أميركية إسقاط مسيّرة حوثية.

تعرُّض سفينتين لحادثين أمنيين، أحدهما في باب المندب والآخر غرب الحديدة، وفق هيئة التجارة البحرية البريطانية.

شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أعلنت يوم السبت، أنّ سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيّرة قبالة الساحل الغربي للهند.

يوم السبت، إسقاط 14 مسيّرة حوثية، وفق بيان للقيادة المركزية الأميركية.

إطلاق صواريخ ومسيّرات ضد "أهداف حسّاسة" في منطقة إيلات، جنوبي إسرائيل.

اختطاف سفن شحن تابعة لرجال أعمال إسرائيليين، فضلا عن سفينتين لهما ارتباط بإسرائيل؛ الأولى سفينة "سوان أتلانتيك" محمّلة بالنفط، والأخرى "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات.