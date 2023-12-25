سرايا القدس تقصف معاقل قوات الاحتلال هاون وسط قطاع غزة

أعلنت سرايا القدس، اليوم الاثنين، إنها قصفت حشودا عسكرية للعدو في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون عيار 60.

أضافت سرايا القدس، في بيان "قصفنا بقذائف الهاون تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في جحر الديك وسط قطاع غزة".

كشفت كتائب القسام، إدعاءات قوات الاحتلال و الاحصائيات التى ينشروها بشأن أعداد الجنود القتلي في معارك غزة.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مـقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 4 أيام فقط.

تنتشر قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، في أحياء قرية برقة شمال غرب نابلس وتداهم عددا من منازل الفلسطينيين.