الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس تقصف معاقل قوات الاحتلال هاون وسط قطاع غزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، اليوم الاثنين، إنها قصفت حشودا عسكرية للعدو في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون عيار 60.

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مسؤولون فلسطينيون: استشهاد 19 فلسطينيًا في خان يونس

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أكثر من 40 شهيدًا في قصف على "خان يونس" و"رفح" جنوب غزة

أضافت سرايا القدس، في بيان "قصفنا بقذائف الهاون تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في جحر الديك وسط قطاع غزة".

كشفت كتائب القسام، إدعاءات قوات الاحتلال و الاحصائيات التى ينشروها بشأن أعداد الجنود القتلي في معارك غزة.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مـقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 4 أيام فقط.

تنتشر قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، في أحياء قرية برقة شمال غرب نابلس وتداهم عددا من منازل الفلسطينيين.

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