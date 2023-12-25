تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة فيوتشر في كأس السوبر المصري

يستعد فريق بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع نظيره مودرن فيوتشر علي ستاد محمد بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد فيوتشر في كأس السوبر المصري

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد الشيبي- علي جبر- أحمد سامي- محمد حمدي.

الوسط: عبدالله السعيد- مهند لاشين- وليد الكرتي.

الهجوم: مصطفى فتحي- فخري لاكاي- فيستون ماييلي.

غيابات بيراميدز ومودرن فيوتشر عن المباراة

يفتقد بيراميدز لخدمات الثنائى أحمد الشناوى وإبراهيم عادل بسبب الإصابة، بينما يعول البرتغالى باتشيكو على عودة رمضان صبحى بعد تماثله للشفاء، بينما يفتقد مودرن فيوتشر لخدمات الثنائي، ناصر ماهر وأحمد رفعت.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

تقام مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

تنقل مباراة بيراميدز وفيوتشر عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بجانب قناة أبوظبي الرياضية.

معلق مباراة بيراميدز وفيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

يعلق على اللقاء المعلق المصري محمد الكواليني.