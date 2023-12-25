وفاة طالبة إثر إصابتها بالتسمم عقب تناولها طعام منزلي فاسد بأخميم

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي طالبة بالصف الثالث الإعدادي في السادسة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها وجبة طعام منزلي فاسدة وتوفيت عقب وصولها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "شهد . م . ح . ا "16 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي ومقيمة بندر أخميم دائرة المركز مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول طعام فاسد وتوفـيت عقب وصولها .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- والدها "محمد . ح . ا . م" 53 مزارع ووالدتها "خيرية . ص . ع" 48 سنة ربة منزل ومقيمان بذات الناحية أفادا بأنه أثناء تواجد نجلتهما بالمنزل تناولت طعام منزلي فاسد معد بالمنزل مما نتج عنه إصابتها ووفاتها ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .