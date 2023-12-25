تنظيم زيارة ميدانية لطلاب المدارس الثانوية لمحطة مياه الرحمانية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات مياه الشرب لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة الرحمانية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية لمحطة تنقية مياه الرحمانية المرشحة تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه وتعريف الطالبات بدور الدولة في انشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدي النشء.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولا لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة .

يذكر أن إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة قامت بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة السلام الإعدادية بقرية الشعراء التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية لمحطة تنقية مياه سنجها المرشحة تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه وتعريف الطلاب والطالبات بدور الدولة في انشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدي النشء.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولا لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة .

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي الدور المهم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم قافله مائية للأهالي بقرية كفر جمعة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وذلك على مدار 3 أيام متتالية لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها، لافتًا إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددًا من الرسائل الإرشادية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم بجانب تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جوده مياه الشرب بجانب حصر شكاوي العملاء واستفساراتهم لسرعه حلها وإيجاد حلول عاجله لها.

كما أشار المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية بمشاركة عدد من طلاب المدارس التابعة لإدارة ههيا التعليمية باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشء والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوة تضمنت تنفيذ ألعاب تفاعلية منها أنشطة ارسم ولون والسلم والثعبان ومهمة في الدور الرابع والعجلة الدوارة وغيرها ومسرح العرائس والمتحرى الصغير، وفي نهاية اليوم تم عقد مسابقات وتوزيع جوائز علي الفائزين.