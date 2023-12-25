الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تواصل الغارات الإسرائيلية على على الحدود اللبنانية الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان، وطالت الغارات قرية “عيتا الشعب” على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

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طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

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وزير الإعلام الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الوجود الفلسطيني بأكمله في غزة والضفة

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية على الحدود. 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان كان تجاه مُستوطنتي "دوفيف" و"متات" في الجليل الأعلى، دون أن يبلغ عن إصابات بشرية أو أضرار وخسائر بالممتلكات.

ونعى "حزب الله"، أحد عناصره وسام خليل حمود من بلدة "مركبا" الجنوبية، شهيدًا. 

ويأتي تبادل النيران والقصف بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، في وقت أعلنت فيه السلطات الإسرائيلية وبلدية "كريات شمونة" إغلاق طرقات ومحاور رئيسية في الجليل الأعلى والمناطق الحدودية، تحسبًا لإطلاق حزب الله قذائف صاروخية. 

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عدة شوارع ومفترقات طرق في الجليل الأعلى، كما تم إغلاق مداخل كريات شمونة من الجهة الشمالية، وإغلاق بوابات الدخول إلى العديد من المستوطنات والكيبوتسات في الجليل الأعلى حتى إشعار آخر.

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