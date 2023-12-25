الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش النيجيري يعلن عن مقتل 16 شخصًا في هجوم بشمال البلاد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجيش النيجيري عن مقتل 16 شخصًا في هجوم بشمال وسط البلاد.

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وقال الكابتن "أويا جيمس" في تصريحه لوكالة فرانس برس، ونقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، إن الهجوم وقع قرابة قرية موشو بولاية بلاتو. 

وأضاف جيمس، أن المنطقة التي غالبا ما تشهد توترات عرقية ودينية تقع على الخط الفاصل بين شمال نيجيريا وجنوبها.

وقال ماركوس أمورودو أحد سكان القرية “كنا نائمين عندما سمعنا فجأة أصوات طلقات نارية”.

وأضاف “كنا خائفين لأننا لم نتوقع هجوما. اختبأ الناس لكن المهاجمين أسروا الكثير منا، قُتل البعض وأصيب البعض الآخر”.

ولم يتضح على الفور سبب الهجوم الأخير ومن المسؤول عنه، لكن تم نشر أفراد الأمن لمنع حصول المزيد من الاشتباكات في المنطقة.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية يانج بيري للصحفيين إن حاكم الولاية كاليب موتفوانج دان الهجوم الأخير ووصفه بأنه “همجي ووحشي ولا مبرر له”، وتعهد بتقديم الجناة إلى العدالة.

ونقل بيري عن الحاكم قوله “ستتخذ الحكومة إجراءات استباقية للحد من الهجمات المستمرة على المواطنين الأبرياء”.

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