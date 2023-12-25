مديرية الشباب والرياضة بقنا تعقد اجتماع موسع مديري الإدارات الفرعية

عقدت مديرية الشباب والرياضة بقنا، اجتماع موسع مع مديري الإدارات الفرعية، وذلك بديوان مديرية الشباب والرياضة، وذلك بحضور محمد عبد الرحيم عرفه مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، والدكتور كريم حمدي مدير عام الرياضة والسادة مديري عام الإدارات الفرعية، ولذلك لمناقشة سير العمل خلال الفترة المقبله وتطوير الأداء .

وذلك لمناقشة المقترحات لتطوير العمل وكذلك الصعوبات التي تواجهه مراكز الشباب والادارات الفرعية، والوقوف علي تلك الصعوبات والعمل علي حلها.

وأكد مدير المديريه علي أهمية متابعه مراكز الشباب والأندية خلال فترات العمل وتطوير العمل بمراكز الشباب والأندية.

وذلك بتوجيهات وتعليمات محمد عبدالرحيم عرفه مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا والدكتور كريم حمدي مدير عام الرياضة على متابعة تنفيذ الأنشطة والفعاليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية وبضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل.