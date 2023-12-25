الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالسبانخ.. طارد للسموم ويرفع المناعة

ديتوكس السبانخ
ديتوكس السبانخ

مشروب الديتوكس من المشروبات المنعشة والتي تعتمد مكوناتها على الأوراق الخضراء والعناصر الغذائية لهامة لصحة الجسم، مما تعمل على رفع المناعة والتخلص من جميع مشاكل البشرة والشعر والجسم بالكامل، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالسبانخ.

 

طريقة عمل ديتوكس بالسبانخ

المقادير

- السبانخ : كوب (مقطع قطع صغيرة ومغسول)

- الجزر : 1 حبة (مبشور)

- الموز : 2 حبة (مقشر ومقطع)

- التفاح : 1 حبة (مقشر ومقطع)

- عصير الليمون : 1 حبة

- الماء : كوب


 

طريقة التحضير

ضعي التفاح، والموز، والجزر، والسبانخ، وعصير الليمون، والماء في وعاء الخلاط.

اخلطي المكونات جيداً حتى  تتجانس وتصبح ناعمة القوام.

اسكبي السموذي في أكواب التقديم وقدميه فوراً.

مواد متعلقة

محطات في حياة عبدالمنعم إبراهيم.. تفاصيل سرية تكشفها ابنته عن زوجته الرابعة

عبد المنعم إبراهيم.. "مات من الشغل" ووصية صادمة بعد رحيله| نجومية صُنعت بالصدفة

في عيد ميلاده.. هاني شاكر في مواجهة العندليب وقرار فني جريء قريبًا

في عيد ميلاده| محمد فؤاد تميز بكليباته ورد صادم على مقارنته بعمرو دياب

بسعر صادم| مريم الخشت تسرق الأضواء مع صاحبة السعادة باستايل "ابتدائي"

ناهد السباعي تحتسب والدتها "شهيدة" وتكشف سبب الوفاة| شاهد

إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة والجمهور يتهمها بالخداع (تفاصيل)

يباع 11 ضعف سعره| فستان الأميرة ديانا يحطم الرقم القياسي في عالم الموضة
الجريدة الورقية