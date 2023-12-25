طريقة عمل مشروب الديتوكس بالسبانخ.. طارد للسموم ويرفع المناعة

مشروب الديتوكس من المشروبات المنعشة والتي تعتمد مكوناتها على الأوراق الخضراء والعناصر الغذائية لهامة لصحة الجسم، مما تعمل على رفع المناعة والتخلص من جميع مشاكل البشرة والشعر والجسم بالكامل، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالسبانخ.

طريقة عمل ديتوكس بالسبانخ

المقادير

- السبانخ : كوب (مقطع قطع صغيرة ومغسول)

- الجزر : 1 حبة (مبشور)

- الموز : 2 حبة (مقشر ومقطع)

- التفاح : 1 حبة (مقشر ومقطع)

- عصير الليمون : 1 حبة

- الماء : كوب





طريقة التحضير

ضعي التفاح، والموز، والجزر، والسبانخ، وعصير الليمون، والماء في وعاء الخلاط.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس وتصبح ناعمة القوام.

اسكبي السموذي في أكواب التقديم وقدميه فوراً.