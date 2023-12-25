لعلاج آثار الحبوب| حضري ماسك الخميرة السحري

ترغب جميع النساء في الحصول على بشرة صافية وناعمة خالية من آثار الحبوب المزعجة، والتي تشعرك بالإحراج، لذا نقدم لك طريقة عمل ماسك طبيعي بـ الخميرة الفعال، وأبرز فوائدها للبشرة.





ماسك سحري لعلاج آثار الحبوب وتفتيح البشرة

مكونات الماسك

ملعقة صغيرة من خميرة البيرة

ملعقة صغيرة من الزبادي العادي

طريقة تطبيق الماسك

قومي بخلط ملعقة صغيرة من خميرة البيرة مع القليل من الزبادي العادي لعمل خليط رقيق

ضعي المزيج على جميع المناطق الدهنية بالوجه وآثار الحبوب التي تريدين علاجها، ثم قومي بتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اشطفي الوجه بالماء الدافئ، ثم الماء البارد لإغلاق المسام.

فوائد ماسك الخميرة للبشرة

فوائد الخميرة للبشرة الباهتة

يُساعد استخدام الخميرة بتفتيح البشرة الباهتة بسبب محتواها العالي من فيتامين ب والحديد.

فوائد الخميرة للبشرة الجافة

ثبتت قدرة الخميرة في الحفاظ على مستويات رطوبة البشرة الجافة بشكل عام.

فوائد الخميرة للبشرة الحساسة

يُقلل استخدام المنتجات المحتوية على الخميرة من ردود الفعل التحسسية.

العناصر الغذائية في ماسك الخميرة وفوائدها

فيتامين B1

يُحارب البُقَع الظاهرة على البشرة، وعلامات التقدم في السن؛ كالتجاعيد؛ وذلك بفضل الخصائص المضادة للأكسدة التي يحتوي عليها.

فيتامين B2

ويُعرف باسم (الرايبوفلافين) أيضاً، وهو يُعالج الأمراض الجلدية التي تصيب البشرة، مثل: الإكزيما، والتهابات الجلد، كما يساعد على تحفيز إنتاج خلايا جديدة للبشرة.

فيتامين B3

وهو يُرطِب البشرة، وينعمها، ويحميها من الجفاف، كما أن لديه المقدرة على تسريع عملية شفاء الحبوب الظاهرة على البشرة.

فيتامين B6

يعالج جفاف البشرة، ويحارب ظهور الحبوب عليها.

البوتاسيوم

يرطب البوتاسيوم البشرة بعمق، ويساعد على الحفاظ عليها رطبة لأطول مدة ممكنة، وبهذا فإنه يحميها من الجفاف .

حمض الفوليك

يساعد هذا الحمض على علاج مشكلة الحبوب التي تظهر على البشرة؛ وذلك بفضل احتوائه على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على قَتْل البكتيريا المسببة لظهور تلك الحبوب.