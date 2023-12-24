عاجل
رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة يحذر من ظاهرة تهدد الزراعة بمصر (فيديو) الهلال الأحمر الدولي: شمال غزة بلا خدمات صحية إطلاقًا (فيديو) 5 جنيهات للكيلو.. نقيب الفلاحين يكشف بشرى عن سعر البصل (فيديو)
الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المحكمة العليا في السنغال تؤيد حكما بالسجن على عمدة داكار

عمدة داكار
عمدة داكار

أيدت المحكمة العليا في السنغال،  حكما بالسجن صدر بحق عمدة دكار الذي أدين بقتل رجل خلال موجة من العنف السياسي في عام 2011.

ومع ذلك ، لن يتم سجن بارتيليمي دياس ، وهو معارض شرس للرئيس ماكي سال ، لأن عقوبته كانت مشمولة بالاحتجاز السابق للمحاكمة الذي قضاه.

الحكم الذي تم تأييده هو السجن لمدة ستة أشهر والسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ.

وقال محاميه، سيري كليدور لي، إن الحكم لن يكلف المعارض منصبه كعمدة للعاصمة، لكنه قد يهدد مقعده في الجمعية الوطنية.

أعلن رئيس المحكمة عبد الرحمن ضيوف، المحكمة ترفض الاستئناف الذي قدمه بارتيليمي توي دياس، عمدة داكار.

لم يكن مطلوبا من دياس حضور قراءة الحكم. ويتعين على دياس أيضا دفع 25 مليون فرنك أفريقي (حوالي 38 ألف يورو) لورثة ندياغا ضيوف.

وقد قتل بالرصاص في 22 ديسمبر/كانون الأول 2011 خلال هجوم على دار البلدية في ميرموز ساكري كور، إحدى بلديات العاصمة، على أيدي مؤيدين مزعومين للحزب الحاكم تحت رئاسة عبد الله واد آنذاك.

كان دياس عمدة تلك المنطقة من المدينة في ذلك الوقت.

ويتهم من هم في السلطة بإحياء هذه القضية لعرقلة محاولة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لرئيس بلدية داكار السابق وحليفه المقرب خليفة سال.

ولم ترد وزارة العدل على طلبات وكالة فرانس برس للحصول على معلومات حول عواقب حكم المحكمة.


 

مواد متعلقة

التعاون الخليجي يرحب باعتماد مجلس الأمن آلية لإدخال المساعدات لغزة

مستشار رئيس فلسطين عن قرار مجلس الأمن: الدول أصبحت أضحوكة بيد أمريكا

"دول الخليج" يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن المساعدات الإنسانية لغزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يكشف تفاصيل قرار مجلس الأمن لتخفيف معاناة غزة

اليمن يرحب بقرار مجلس الأمن وتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

التعاون الإسلامي: قرار مجلس الأمن بشأن توسيع دخول المساعدات للفلسطنيين يستوجب التنفيذ

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن
الجريدة الورقية