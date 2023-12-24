الكاثوليك المصريين يحتفلون بعيد الميلاد وكنائس المحافظات تدق جرس المحبة

بدأت طائفة الأقباط الكاثوليك في محافظات مصر المختلفة في قداسات الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد وذلك بحسب التقويم الغربي الموافق 25 ديسمبر، وبدأت أجراس المحبة تدق في ربوع مصر احتفالًا بأعياد الميلاد.



احتفال طائفة الكاثوليك في المنيا بعيد الميلاد المجيد

ففي مقر كاتدرائية «يسوع الملك»، بمدية المنيا، وأمام كاتدرائية اأم النعم بأبوقرقاص، وكنيسة العائلة المقدسة بمدينة ملوي، وكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة بدأت أجراس الاحتفال تدق وسط فرحة كبيرة بين المسلمين والمسيحيين بأعياد الميلاد المجيد.





ترانيم عيد الميلاد المجيد تزين كنائس بورسعيد

أدى أقباط الكنائس الغربية بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد، وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قداس عيد الميلاد للكنائس الغربية، بكنيستي سانت أوجيني، والقديس نيقولاس للروم الأرثوذكس، وذلك خلال جولته للتهنئة بالعيد.

محافظ الإسكندرية يهنئ الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد



هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أبناء الشعب المصري والطوائف المصرية المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام.



الغردقة تتغنى بقداس الكاثوليك احتفالا بعيد الميلاد المجيد

ترأس يوأنس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس يوسف بمدينة الغردقة، بحضور عدد من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من المقيمين وزائري مدينة الغردقة.

