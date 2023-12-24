الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يكون عيد الميلاد موعدًا لوقف العدوان على غزة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عن أمله بأن يكون عيد الميلاد هذا العام موعدًا لوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناسبة خير وازدهار واستقرار للفلسطينيين وشعوب العالم كافة.

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وقال أبو مازن، في كلمته بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي، إن شمس الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، آتية لا محالة، بل إنها قاب قوسين أو أدنى.

وأضاف أن نهر الدماء والتضحيات الجمة والعذابات والصمود البطولي للشعب الفلسطيني على أرضه هو الطريق نحو الحرية والكرامة.

وأكد أبو مازن: "سنواصل نضالنا لنيل حقوقنا المشروعة، في العيش على تراب أرض فلسطين، في دولة حرة مستقلة وكاملة السيادة".

وترحم أبو مازن على أرواح الشهداء الأبرار، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى البواسل، وأن يحفظ الله الشعب الفلسطيني العظيم في غزة والضفة والقدس والشتات، وأن ينال الفلسطينيون الحرية والاستقلال والعيش بكرامة في وطنهم فلسطين.

 

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